Ілон Маск розкрив свої антисемітські погляди. Що не так з власником X (Twitter)

Американський підприємець, мільярдер і власник компанії SpaceX та соціальної мережі Х (відомої раніше як Twitter) Ілон Маск втрапив у черговий скандал. Цього разу громадськість дізналася про його антисемітські погляди.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про новий скандал за участі Ілона Маска, і як на нього відреагували у мережі.
При підготовці матеріалу було використано джерела: профіль Ілона Маска у соціальній мережі Х (twitter.com), профіль The Artist Formerly Known as Eric у соцмережі Х.
Нещодавно у соціальній мережі X (раніше відомій як Twitter), один із користувачів опублікував антисемітський допис. В ньому членів єврейської громади звинувачують у пропаганді "діалектичної ненависті" проти білих людей.
Маск вирішив долучитися до обговорення цієї теми й написав: "Ви написали реальну правду".
"ADL (Anti-Defamation League - Антидефамаційна ліга - організація, що бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв, - Ред.) несправедливо нападає на більшість Заходу, попри те, що більшість Заходу підтримує єврейський народ та Ізраїль. Це тому, що вони не можуть, за власними принципами, критикувати групи меншин, які становлять для них головну загрозу. Це неправильно і потрібно припинити", - наголосив бізнесмен.
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Така позиція власника мережі (як і сам допис) обурила багатьох користувачів.
Дехто із них застеріг підприємця від подібних коментарів, адже робити узагальнення про єврейські громади, що буцімто "пропагують ненависть до білих людей" - несправедливо.
Серед інших реакцій зустрічаються такі:
Водночас мільярдер у черговому коментарі уточнив, буцімто "це не поширюється на всі єврейські громади, але це також не обмежується лише ADL".
В іншій публікації Ілон додав, що "глибоко ображений" повідомленнями ADL та будь-якими іншими групами, які "де-факто пропагують антибілий расизм, антиазіатський расизм або будь-який расизм".
Зазначимо, що низка медіа звернулися до Маска та X Corp., щоб отримати коментарі на тлі чергової скандальної ситуації в мережі. Однак наразі жодної реакції представники ЗМІ так і не отримали.
Нагадаємо, раніше Ілон Маск жорстко висміяв Зеленського та "пробив чергове дно".
Згодом стало відомо, що українські компанії "тікають" з Twitter через неадекватність Ілона Маска.