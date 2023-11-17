Ілон Маск розкрив свої антисемітські погляди. Що не так з власником X (Twitter)

Що сталося

Нещодавно у соціальній мережі X (раніше відомій як Twitter), один із користувачів опублікував антисемітський допис. В ньому членів єврейської громади звинувачують у пропаганді "діалектичної ненависті" проти білих людей.

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Маск вирішив долучитися до обговорення цієї теми й написав: "Ви написали реальну правду".

"ADL (Anti-Defamation League - Антидефамаційна ліга - організація, що бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв, - Ред.) несправедливо нападає на більшість Заходу, попри те, що більшість Заходу підтримує єврейський народ та Ізраїль. Це тому, що вони не можуть, за власними принципами, критикувати групи меншин, які становлять для них головну загрозу. Це неправильно і потрібно припинити", - наголосив бізнесмен.

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Реакція користувачів

Така позиція власника мережі (як і сам допис) обурила багатьох користувачів.

Дехто із них застеріг підприємця від подібних коментарів, адже робити узагальнення про єврейські громади, що буцімто "пропагують ненависть до білих людей" - несправедливо.

Серед інших реакцій зустрічаються такі:

"Мені подобається, як цей єдиний твіт зробив Ілона Маска біднішим"

"Випадковий фанатик і видатний розумник зустрілися в соціальних мережах"

"Звідки ви берете цю неправдиву інформацію? Багато євреїв - білі, навіщо нам йти проти самих себе? Ви самі не відчуваєте себе трохи расистом й антисемітом?"

"Ілоне, ти можеш прокрутити відповіді та побачити, з ким ти погоджуєшся"

"Це більше, ніж розчарування від тебе, знову"

"Чуваче. Про що ти говориш? Які євреї нагнітають ненависть до білих"

"Це - "реальна правда"? Вау"

Пояснення Маска

Водночас мільярдер у черговому коментарі уточнив, буцімто "це не поширюється на всі єврейські громади, але це також не обмежується лише ADL".

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В іншій публікації Ілон додав, що "глибоко ображений" повідомленнями ADL та будь-якими іншими групами, які "де-факто пропагують антибілий расизм, антиазіатський расизм або будь-який расизм".

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Зазначимо, що низка медіа звернулися до Маска та X Corp., щоб отримати коментарі на тлі чергової скандальної ситуації в мережі. Однак наразі жодної реакції представники ЗМІ так і не отримали.