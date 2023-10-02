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Ілон Маск жорстко висміяв Зеленського та "пробив чергове дно" (фото)

Понеділок 02 жовтня 2023 09:27
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Ілон Маск жорстко висміяв Зеленського та "пробив чергове дно" (фото) Фото: Ілон Маск оскандалився (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Американський підприємець та власник компаній SpaceX та Twitter Ілон Маск висміяв прохання президента Володимира Зеленського про допомогу для боротьби України з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Маска у мережі X.

Деталі скандалу з Маском

Так, мільярдер опублікував мем із президентом України, показавши свою позицію щодо України.

"Коли минуло п'ять хвилин, і ти ще не просив мільярд доларів допомоги", - підписав Маск фото.

Ілон Маск жорстко висміяв Зеленського та &quot;пробив чергове дно&quot; (фото)Маск підколов Зеленського (Скріншот)

Це відфотошоплений варіант популярного мема 2014 року, відомого в тому числі як "Напружений хлопець з венами на обличчі".

Реакція мережі на мем

Потрібно сказати, що думки підписників під постом розділилися: хтось підтримав позицію Маска про те, що США виділяють Україні багато грошей, але багато хто розкритикував бізнесмена за цинізм.

Багато хто написав, що Маск "пробив чергове дно".

Ілон Маск жорстко висміяв Зеленського та &quot;пробив чергове дно&quot; (фото)

Як ми раніше писали, ЄС визнав соцмережу Маска найбільшим джерелом російської дезінформації.

До речі, Маск назвав нову причину відключення Starlink у Криму та виправдався санкціями.

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Илон Маск