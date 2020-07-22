Илон Маск иронично отреагировал на захват заложников в Луцке

Илон Макс прокомментировал вчерашний захват автобуса с пассажирами в центре Луцка. Миллиардер и изобретатель, что всегда активен в соцсетях, ответил шуткой на события в Украине 21 июля, которые облетели весь мир.

Свой комментарий Маск оставил под постом американского издания The New York Times в Twitter.

"Человек с огнестрельным оружием и взрывчаткой взял 13 заложников и потребовал, чтобы президент Украины одобрил документальный фильм, рассказанный Хоакином Фениксом о жестоком обращении с животными. Президент подчинился и заложники были освобождены", - говорится в сообщении журналистов.

Глава Tesla и SpaceX, который любит краткость в своих изложениях написал: "Просто еще один день в 2020".

Илон Маск отреагировал на события в Луцке (скрин: twitter.com/nytimes)

Напомним, что утром 21 июля мужчина, который назвал себя "Максим Плохой", захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка", в котором было 13 пассажиров. К вечеру все заложники были освобождены, а террорист задержан.

Ранее мы писали, что появилось полное видео задержания Максима Кривоша в Луцке. И кадры странного штурма с БТР после полной сдачи террориста и освобождения части заложников вызвали больше вопросов, чем ответов.