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Илон Маск неожиданно пригласил Путина на разговор

Автор: Анна Киселева

Известный американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter снова отличился заявлением и поднял немало шума в соцсети. В этот раз бизнесмен решил не влиять на рынок криптовалют, а просто позвал президента России Владимира Путина пообщаться с ним в приложении Clubhouse.

Об этом стало известно из публикации Илона Маска в Twitter.

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В своем сообщении в социальной сети Twitter Маск отметил аккаунт президента России и добавил фразу "would you like join me for a conversation on Clubhouse?", а ниже добавил еще на русском языке: "было бы большой честью поговорить с вами".

Американский бизнесмен не уточнил темы, которые планирует обсудить с руководством России.

Стоит отметить, что Twitter Илона Маска является влиятельным инструментом рекламы. Ранее предприниматель на несколько часов установил хештег #Bitcoin, после чего стоимость этой криптовалюты взлетела (пускай и ненадолго). Сейчас, по возвращении в Twitter после недолгой паузы, Маск убрал хештег, но при этом в серии твитов упомянул другую криптовалюту Dodgecoin. И она взлетела на 50%.

Напомним, аналитики прогнозировали продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 тысяч долларов. После этого на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.

Кроме того, РБК-Украина в материале "Рекорд за рекордом: почему растет цена биткоина" сообщало, что финансовый конгломерат Morgan Stanley связывает ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику.

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