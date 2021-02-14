RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ілон Маск несподівано запросив Путіна на розмову

Автор: Анна Кисельова

Відомий американський підприємець, засновник компаній Space X і Tesla Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter знову відзначився заявою і зчинив чимало галасу в соцмережі. Цього разу бізнесмен вирішив не впливати на ринок криптовалют, а просто покликав президента Росії Володимира Путіна поспілкуватися з ним у додатку Clubhouse.

Про це стало відомо з публікації Ілона Маска в Twitter.

Популярні новини
Боляче дуже: дружина Кернеса показала рідкісне фото з ним 17 грудня 2020
Уляна Супрун попрощалася з українцями: як так?! 01 січня 2021
Королева жорстко помстилася принцу Гаррі і Меган Маркл: її підтримала вся Британія 02 січня 2021
Стало відомо ім'я коханої Олега Сенцова, яка народила йому дочку 06 лютого 2021
Помер відомий український композитор і актор: автор пісень Повалій і Зіброва 13 грудня 2020
Помер барон Ротшильд: у банкіра-мільярдера не витримало серце 16 січня 2021
Оксана, пробач! Як дружина Кернеса скаржилася на побиття 17 грудня 2020
Все зробив правильно: Макаревич зробив заяву про Путіна 06 лютого 2021
Леся Нікітюк в елітному готелі зганьбилася перед голівудською зіркою на очах у десятків людей 01 січня 2021
Екс-дружина Кернеса показала фото з їхньої бурхливої молодості 17 грудня 2020

У своєму повідомленні в соціальній мережі Twitter Маск зазначив акаунт президента Росії та додав фразу "would you like join me for a conversation on Clubhouse?", а нижче додав ще російською мовою: "було б великою честю поговорити з вами".

Американський бізнесмен не уточнив теми, які планує обговорити з керівництвом Росії.

Варто відзначити, що Twitter Ілона Маска є впливовим інструментом реклами. Раніше підприємець на кілька годин встановив хештег #Bitcoin, після чого вартість цієї кріптовалюти злетіла (нехай і ненадовго). Зараз, після повернення в Twitter після недовгої паузи, Маск прибрав хештег, але при цьому в серії твітів згадав іншу криптовалюту Dodgecoin. І вона злетіла на 50%.

Нагадаємо, аналітики прогнозували продовження позитивного тренду до моменту взяття позначки 30 тисяч доларів. Після цього на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція через екстремальний продаж цифрового активу.

Крім того, РБК-Україна в матеріалі "Рекорд за рекордом: чому зростає ціна біткоїна" повідомляло, що фінансовий конгломерат Morgan Stanley пов'язує ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ПутінИлон Маск
Читайте також
Путін пов'язав акції в підтримку Навального з пандемією коронавіруса
Путін підтвердив можливість відключення в РФ зарубіжних інтернет-сервісів
Прогноз погоди