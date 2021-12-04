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Илларионов о Путине и Саакашвили: "он победил в реформах и даже на поле боя"

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Суббота 04 декабря 2021 11:19
Илларионов о Путине и Саакашвили: "он победил в реформах и даже на поле боя" Коллаж РБК-Украина: Илларионов рассказал об обиде Путина на Саакашвили
Автор: Владимир Костырин

Владимир Путин испытывает удовольствие от проходящего в Грузии разбирательства и судебного процесса над Михаилом Саакашвили, считает бывший советник президента РФ Андрей Илларионов.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США) также не исключает, что Путин может оказывать определенное влияние на дальнейшую судьбу Саакашвили.

"В какой степени он влияет на это - мы не знаем... Но то, что это реализует его самые глубокие чувства удовлетворения, потому что это его противник, который победил его своим умом, энергией... Он победил в политических реформах, экономических, и даже на поле боя", - высказался Илларионов.

Он пояснил, что главе Кремля в 2008 году не удалось реализовать в Грузии запланированное, а именно "захват всей страны, свержение Саакашвили".

Также эксперт рассказал, что во время боевых действий в Грузии и наступления российских войск к Саакашвили прибыли некие люди от Путина, которые пробовали запугать президента и предлагали ему выехать из страны.

"Михаил Саакашвили отверг все эти предложения, остался в стране и именно его действия не позволили захватить страну, сохранить политический режим, свободу", - говорит бывший советник Путина по экономике.

Илларионов уверен, что руководитель РФ не может простить успехи в реформах в Грузии, осуществленные командой тогдашнего главы государства.

"Путин, конечно же, не может простить, что ему пришлось потерпеть поражение от Грузии, от Михаила Саакашвили", - заявил эксперт.

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" бывший министр финансов Украины Александр Данилюк рассказал, кто манипулирует Зеленским.

Также разведчик в прямом эфире раскрыл Арсену Авакову информацию о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

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Владимир Путин Михаил Саакашвили Грузия
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