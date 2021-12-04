Илларионов о Путине и Саакашвили: "он победил в реформах и даже на поле боя"

Владимир Путин испытывает удовольствие от проходящего в Грузии разбирательства и судебного процесса над Михаилом Саакашвили, считает бывший советник президента РФ Андрей Илларионов.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США) также не исключает, что Путин может оказывать определенное влияние на дальнейшую судьбу Саакашвили.

"В какой степени он влияет на это - мы не знаем... Но то, что это реализует его самые глубокие чувства удовлетворения, потому что это его противник, который победил его своим умом, энергией... Он победил в политических реформах, экономических, и даже на поле боя", - высказался Илларионов.

Он пояснил, что главе Кремля в 2008 году не удалось реализовать в Грузии запланированное, а именно "захват всей страны, свержение Саакашвили".

Также эксперт рассказал, что во время боевых действий в Грузии и наступления российских войск к Саакашвили прибыли некие люди от Путина, которые пробовали запугать президента и предлагали ему выехать из страны.

"Михаил Саакашвили отверг все эти предложения, остался в стране и именно его действия не позволили захватить страну, сохранить политический режим, свободу", - говорит бывший советник Путина по экономике.

Илларионов уверен, что руководитель РФ не может простить успехи в реформах в Грузии, осуществленные командой тогдашнего главы государства.

"Путин, конечно же, не может простить, что ему пришлось потерпеть поражение от Грузии, от Михаила Саакашвили", - заявил эксперт.

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