Ілларіонов про Путіна і Саакашвілі: "він переміг у реформах і навіть на полі бою"

Володимир Путін відчуває задоволення триваючого в Грузії розгляду і судового процесу над Михайлом Саакашвілі, вважає колишній радник президента РФ Андрій Ілларіонов.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

Старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон, США) також не виключає, що Путін може здійснювати певний вплив на подальшу долю Саакашвілі.

"Якою мірою він впливає на це - ми не знаємо... Але те, що це реалізує його найглибші почуття задоволення, тому що це його противник, який переміг його своїм розумом, енергією... Він переміг у політичних реформах, економічних, і навіть на полі бою", - висловився Ілларіонов.

Він пояснив, що главі Кремля у 2008 році не вдалося реалізувати в Грузії заплановане, а саме "захоплення всієї країни, повалення Саакашвілі".

Також експерт розповів, що під час бойових дій в Грузії та наступу російських військ до Саакашвілі прибули якісь люди від Путіна, які намагалися залякати президента і пропонували йому виїхати з країни.

"Михайло Саакашвілі відкинув всі ці пропозиції, залишився в країні і саме його дії не дозволили захопити країну, зберегти політичний режим, свободу", - говорить колишній радник Путіна з економіки.

Ілларіонов впевнений, що керівник РФ не може пробачити успіхи в реформах в Грузії, здійснені командою тодішнього глави держави.

"Путін, звичайно ж, не може пробачити, що йому довелося зазнати поразки від Грузії, від Михайла Саакашвілі", - заявив експерт.

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