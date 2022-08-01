Ильи-пророка 2022: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду

Строгие запреты праздника

Наши предки считали, что выходить в поле в день Ильи запрещено, потому что может убить молния. Илью считали покровителем молнии и считалось, что с этого дня начинаются дожди и грозы.

По некоторым верованиям, нельзя в этот день даже выходить из дома (так же верование связано с молнией).

Также наши предки пытались не впускать в дом бездомных животных, потому что верили, что в них скрывается нечистый. А еще не выпускали домашних питомцев на улицу.

Ловить рыбу в день Ильи-пророка также было запрещено.

Не стоит заниматься работой по дому и на участке. Считается, что любые работы с землей могут привести к гибели урожая. Единственное исключение - пчеловодство - работу, связанную с содержанием пчел, ухода за ними, выполнять можно.

Нельзя стоять под деревом, а также кричать и ругаться, иначе вас может убить молнией. От удара молнии в этот день может пострадать грешник.

Не стоит останавливаться и стоять на перекрестках - верили, что там собирается разная нечистая сила.

Кроме того не стоит сквернословить, дебоширить, злоупотреблять алкоголем. Проведите этот день с хорошими мыслями, делайте добро.

Что надо сделать 2 августа

В этот день нужно сходить в церковь, где проходят торжественные богослужения. Илье-пророку молятся о семейном счастье, хорошем урожае, мирном небе над головой. Девушки на Ильи молились о замужестве, так как традиционно в это время играли свадьбу.

После храма принято собраться за праздничным столом с родными.

Если в день Ильи-пророка идет дождь с грозой, нужно обязательно зажечь свечу перед иконой. Считается, что это поможет уберечь от грома дом.

Наши предки считали, что дождь в этот день - благодатный. Если человек попадет под него, то точно исцелится от всех болезней.

Илья издавна считался покровителем семейных пар, поэтому 2 августа традиционно играли свадьбу. Верили, что венчание в этот день принесет в семью счастье.

Почему на Ильи нельзя купаться

По легенде, когда Илья возносился на небо на колеснице, с копыта лошади упала подкова в воду и охладила ее. Если искупаться в этот день или после него, можно простудиться.

Говорят, что "Илья воду остудил", а еще шутят, что "Илья в воду насс*л".

По другой версии такая затея неудачная, так как с этого времени вода начинает "цвести", что также чревато болезнями.

Также когда-то верили, что в ночь на 2 августа возле водоемов собирается нечистая сила - водяные, русалки, черти, которые могут затащить купающихся в воду.