"Ікону треба брати з собою": "Пташка" із Азовсталі показала, який "подарунок" залишили їй на автівці

На знімку видно, що хтось поклав на авто захисниці кістку якоїсь тварини.

"Щастя, здоров'я і подаруночок зранку. Ікону треба було брати з собою. Цвинтарної землі добре що не поклали", - написала парамедикиня.

Катерина Поліщук показала "подарунок", який їй залишили на авто (скрін)

Захисниця також припустила, що кістку на машині могла залишити ворона або ж це був якийсь магічний "підклад". Однак, "Пташка" заявила, що подібного вона не боїться.

Також Катерина зазначила, що світлим людям нема чого боятися подібних витівок.

"Не хвилюйтеся, темна магія світлим людям не страшна", - додала Катерина.

Катерина Поліщук показала подарунок, який їй залишили на авто (скрін)