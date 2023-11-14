Ікону ХІХ століття і хрестики часів Київської Русі намагалися незаконно вивезти з України (фото)

Що відомо про вилучені цінності

"Київські митники вилучили з кількох міжнародних поштових відправлень ікону знаменитої борисівської іконописної школи та 12 стародавніх автентичних предметів особистого благочестя і особистого вжитку археологічного походження. Прямували вони з Київщини та Тернопільщини до США", - йдеться у повідомленні.

Експерти Національного музею історії України та Національного художнього музею України підтвердили цінність цих речей. Серед вилучених знахідок:

ікона "Господь Вседержитель" ХІХ-ХХ ст., яка належить до борисівської іконописної школи

бронзовий хрестик-енколпіон ХІІ-ХІІІ ст. з рельєфними зображеннями Христа, Богоматері та сцен Розп’яття, складається з двох частин. В таких хрестах на Русі зберігалися мощі святих

Зазначається, що ці цінності за кордон відправляли мешканці Київщини. Також митники вилучили 11 металевих предметів із міжнародного відправлення, яке прямувало з Тернопільщини до США. Серед них були:

бронзова підвіска-булла ІІІ ст. н.е., яка належить до черняхівської культури

сім бронзових натільних хрестиків і два ґудзики часів Русі - ХІ-ХІІІ ст. та мідний ажурний ґудзик ХVІІІ ст.

Усі вилучені речі мають культурну цінність (фото: Facebook.com/Київська митниця)

Чим унікальні ці артефакти

"Всі предмети мають культурну цінність. Борисівські ікони вважаються унікальними завдяки оригінальності техніки іконопису, декору, іконографічного трактування", - наголошують митники.

Серед вилучених цінностей особливо вирізняється рідкісний литий хрестик-тільник, з розміщеними в його центрі чотирма великими кільцями. А ще хрестик з гравіюванням у вигляді соляних знаків - такими хрестами завершується хронологічний розвиток так званих хрестів скандинавського типу.

Археологічно цікавим також є ґудзик з конусоподібним перевернутим тулубом, що належить до малодослідженого типу. Такі трапляються здебільшого на грабіжницьких інтернет-аукціонах.

Нагадаємо, що для вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу відправники посилок митникам не надали. Щодо цих громадян склали протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України, а усі культурні та історичні цінності вилучили до винесення судом рішення у справах.

Усі вилучені речі мають культурну цінність (фото: Facebook.com/Київська митниця)