Ігри на iPhone по-новому. В iOS 19 додадуть новий застосунок для геймерів: що відомо

Новий софт стане своєрідним ігровим хабом: через нього користувачі зможуть запускати ігри, відстежувати досягнення, рейтинги, спілкуватися і стежити за ігровою активністю. В Apple розраховують, що це поліпшить користувацький досвід і приверне увагу як геймерів, так і розробників - особливо на тлі посилення конкуренції з боку ігрових консолей і хмарних платформ.

Презентація очікується на щорічній конференції WWDC, яка стартує 9 червня - майже одночасно із запуском Nintendo Switch 2, який обіцяє стати помітною подією на ринку.

Що зміниться?

Новий додаток замінить застарілий Game Center, який з 2010 року так і не став популярною соціальною платформою для гравців. Замість нього користувачі отримають:

Доступ до добірок та оглядів ігор від самої Apple

Швидкий перехід в ігрову категорію App Store

Просування підписки Apple Arcade (6,99 доларів на місяць)

Інтеграцію з іграми, встановленими поза App Store, зокрема на Mac.

Окремо підкреслюється, що Mac-версія застосунку працюватиме навіть з іграми, завантаженими не через App Store, - це рідкісний крок з боку Apple.

Чому це важливо

За даними аналітиків, близько двох третин виручки App Store припадає на ігри та внутрішньоігрові купівлі - чи то токени, рівні, чи то додаткові функції. iPhone залишається одним із найпопулярніших ігрових пристроїв у світі, а останніми роками в екосистему Apple почали приходити і великі тайтли на кшталт Resident Evil, Death Stranding і Assassin's Creed.

Apple також продовжує інвестувати в розвиток геймінгу: компанія придбала RAC7 Games - невелику студію, відому за грою Sneaky Sasquatch.

Проте, незважаючи на зростання інтересу, Apple, як і раніше, не вважається "геймерським гігантом", особливо на тлі ПК Windows, яка залишається основною платформою для хардкорних гравців. Тестери нового застосунку визнають, що він зробить геймінг в екосистемі Apple зручнішим, але навряд чи кардинально змінить думку індустрії.

Офіційний коментар від Apple поки що відсутній.