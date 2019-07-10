Игра престолов возвращается: Джордж Мартин раскрыл секреты о саге

Джордж Мартин, автор саги "Песнь льда и пламени", по которой был снят сериал "Игра престолов", раскрыл несколько фактов о том, что же будет в приквеле сериала, который начали снимать в июне, в Северной Ирландии.

Известно, что телеканал HBO пока не планирует снимать полностью весь сериал и они заказали только пилотную серию. Как сообщил Джордж Мартин, в первой серии начнется повествовании о том, что происходило за 5 тысяч лет до событий, которые были описаны в сериале "Игра престолов".

1. Вестерос будет поделен на 100 различных мелких королевств.

"Мы говорим о семи королевствах Вестероса; во время завоевания Эйгона было семь королевств. Но если вы вернетесь еще назад, тогда будет девять и двенадцать, а в конечном итоге вы вернетесь туда, где были еще сотни мелких королевств - и это та эпоха, о которой мы говорим здесь", - отметил автор.

2. В приквеле стоит ожидать появления семейства Старков, которые произошли от первых людей. Также с ними будут неразлучны лютоволки. Кроме того, Мартин заинтриговал фанатов, что в фильме будут и другие фантастические животные, но не драконы. Белые ходоки тоже будут присутствовать.

Король Ночи (HBO)

3. А вот семейства Ланнистеров скорее всего в приквеле не будет, так как на тот момент их еще не было в Вестеросе. Будет другая семья – Кастерли, в честь которых назван утес. Как намекнул Мартин, в приквеле может появится родоначальник Ланнистеров – Ланн Умный.

Фото: Helen Sloan /HBO

4. В фильме не будет лидирующего актерского состава, сохранится та же конструкция, что и в сериале – актерский ансамбль без главных героев. Известно, что утверждены уже несколько актеров – Наоми Уоттс, Наоми Аки, Дениз Гу, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Тоби Регбо.

5. Точного названия приквела Джордж Мартин не назвал, но не исключил, что это будет "Долгая ночь" или "Самая долгая ночь". Во всяком случае, именно на таком названии настаивает сам автор.

Коллаж РБК-Украина

Напомним, ранее мы сообщали о том, что звезда сериала "Игра престолов" вляпался в скандал.

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