Игра престолов: чем 5 серия 8 сезона поразила зрителей (+трейлер 6 эпизода)

5 серия 8 сезона сериала "Игры престолов" шокировала фанов
5 серия 8 сезона "Игры престолов" стала предметом негодования и бурного обсуждения в сети. Поклонники пребывают в ярости после просмотра предпоследней серии, а более 200 тысяч человек уже подписали петицию с требованием переписать сценарий и переснять сериал более опытными сценаристами.
Тем временем обозреватель BBC Марк Шеа определил главных претендентов на Железный трон. Уже сегодня, 20 мая, миллионы фанатов узнают, насколько правдивым был прогноз эксперта.
Предпоследняя серия была посвящена уничтожению столицы Вестероса. Дейнерис с помощью дракона разгромила все защитные сооружения Серсеи и начала крушить город, убивая всех на своем пути.
Помимо того, фанатам пришлось распрощаться и с некоторыми главными героями. Например, Вариса казнили за предательство. Пес пал в бою против своего брата Горы, Серсея и Джейме погибли под завалами.
Трейлер последней серии безмолвен. За 30 секунд в ролике успели показать Дейнерис и ее воинов. Также нам показали Тириона и Арью, которые наблюдают за всем со стороны и, кажется, не собираются прощать королеве уничтожение невинных людей.
Мы писали о том, что исполнительница роли Сансы Старк испытывала психологические проблемы и даже подумывала о самоубийстве.
А также рассказывали о том, что фанаты сериала "Игра престолов" недовольны концовкой восьмого сезона и хотят требовать от создателей переснять финальные эпизоды.