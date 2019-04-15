Игра престолов: чем 1 серия 8 сезона поразила зрителей (+трейлер 2 эпизода)

1 серия 8 сезона "Игры престолов" стала предметом обсуждений фанатов сериала по всему миру.

В воскресенье 14 апреля на канале HBO вышла первая серия 8 сезона "Игры престолов". Его называют самым ожидаемым сериалом 2019-го года. Как известно, каждую из серий прошлого сезона уже посмотрели более 30 миллионов зрителей.

В этот раз ожидается не меньший ажиотаж вокруг новых серий. Чем особенный финальный сезон и его первая серия – в материале.

Где смотреть онлайн 1 серию 8 сезона "Игры престолов"

В HBO запланировали транслировать сериал "Игра Престолов" в прайм-тайм – каждое воскресенье в 9 вечера по Нью-Йорку.

В Украине в день премьеры было 4 часа утра понедельника.

Фото: 1 серия 8 сезона "Игры престолов" впечатлила фанов культового сериала (коллаж РБК-Украина)

Всего будет шесть серий 8 сезона "Игры престолов": 1 серия 14 апреля, 2 серия - 21 апреля, 3 серия - 28 апреля, 4 серия - 5 мая, 5 серия - 12 мая, 6 серия - 19 мая.

Реакция фанов сериала на 1 серию 8 сезона: "мурашки по коже"

Пользователей восхитила 1 серия 8 сезона сериала. Так, перед самой премьерой один из фанов написал "после двух лет ожидания осталось два дня, я готов!". Или "Эта неделя кажется более длинной, чем два года ожидания". Не удивительно, что новый 8 сезон называют самым ожидаемым среди всех сериалов года.

О чем будет новый сезон, кратко описал другой пользователь: "Война, романтика, встречи с союзниками, и все то, что вызывало мурашки по коже. И еще то, что Серсея пьет вино".

"Это будет и хороший, и плохой год. Хороший потому, что выйдет новый сезон любимого сериала, а плохой тем, что этот сезон будет последним", - написал еще один фанат "Игры престолов".

Главные особенности сюжета 1 серии 8 сезона

Все события финального сезона будут разворачиваться вокруг атаки Белых Ходоков на королевства. Первую серию сделали размеренной и без смертей и разрушений, которые уже успели стать "визитной карточкой" сериала. Первый эпизод кинокритики описывают как таковой, что создан по всем канонам телевидения.

Первая серия "Игры престолов" закладывает основу для развития события в новых сериях. Шокирующий поворот первых серий – шутки героев сериала. Здесь много юмора и остроумных цитат.

Видео: 1 серия 8 сезона "Игры престолов" – трейлер (Youtube/Game of Thrones)

Интересно, что в США 1 серию заключительного сезона "Игры престолов" выложили в публичный доступ на 4 часа раньше, чем состоялась премьера. Позже это объяснили сбоем системы. В России серию выложили на 40 минут позже. Там серию вовремя показать не смогли из-за того, что на серверы была большая нагрузка.

График выхода серий 8 сезона сериала Игра престолов

Финальный сезон Игры престолов на канале HBO состоит всего из 6 серий. Хотя во всех прошлых сезонах было 10 эпизодов (только в прошлом седьмом было 7 серий).

Это связано с тем, что авторы драмы столкнулись с нехваткой материала для адаптации в десятисерийном формате. Кроме того, заметно, что бюджет каждого эпизода 8 сезона выше, чем бюджет серий предыдущих сезонов.

Фото: 1 серия 8 сезона "Игры престолов" уже открыта в доступе (коллаж РБК-Украина)

1 серия - 14 апреля (режиссер Дэвид Наттер)

2 серия - 21 апреля (режиссер Дэвид Наттер)

3 серия - 28 апреля (режиссер Мигель Сапочник)

4 серия - 5 мая (режиссер Дэвид Наттер)

5 серия - 12 мая (режиссер Мигель Сапочник)

6 серия - 19 мая (режиссеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс)

Фото: Эмилия Кларк, Лесли Роуз, Софи Тернер и другие звезды на премьере 8 сезона Игры престолов (instagram.com/redcarpetmood)

Напомним, ранее звезда "Игры престолов" снялась в атмосферной фотосессии и рассказала о предстоящей свадьбе.

Также в сеть слили первую серию финального сезона "Игры престолов", которая вышла на экраны 14 апреля.