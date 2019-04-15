Гра престолів: 1 серія 8 сезону вразила глядачів ( трейлер 2 епізоду)

1 серія 8 сезону "Гри престолів" стала предметом обговорень фанатів серіалу по всьому світу.

У неділю 14 квітня на каналі HBO вийшла перша серія 8 сезону "Гри престолів". Його називають найбільш очікуваним серіалом 2019-го року. Як відомо, кожну з серій минулого сезону вже подивилися більше 30 мільйонів глядачів.

В цей раз очікується не менший ажіотаж навколо нових серій. Чим особливий фінальний сезон і його перша серія – в матеріалі.

Де дивитися онлайн 1 серію 8 сезону "Гри престолів"

В HBO запланували транслювати серіал "Гра Престолів" в прайм-тайм – щонеділі о 9 вечора за Нью-Йорку.

В Україні в день прем'єри було 4 години ранку понеділка.

Фото: 1 серія 8 сезону "Гри престолів" вразила фанів культового серіалу (колаж РБК-Україна)

Всього буде шість серій 8 сезону "Гри престолів": 1 серія 14 квітня, 2 серія - 21 квітня, 3 серія - 28 квітня, 4 серія - 5 травня, 5 серія - 12 травня, 6 серія - 19 травня.

Реакція фанатів серіалу на 1 серію 8 сезону: "мурашки по шкірі"

Користувачів захопила 1 серія 8 сезону серіалу. Так, перед самою прем'єрою один з фанів написав "після двох років очікування залишилося два дні, я готовий!". Або "цей тиждень здається довшим, ніж два роки очікування". Тож не дивно, що новий 8 сезон називають найбільш очікуваним серед усіх серіалів року.

Про що буде новий сезон, коротко описав інший користувач: "Війна, романтика, зустрічі з союзниками, і все те, що викликало мурашки по шкірі. І ще те, що Серсея п'є вино".

"Це буде і хороший, і поганий рік. Хороший тому, що вийде новий сезон улюбленого серіалу, а поганий тим, що цей сезон буде останнім", - написав ще один фанат "Ігри престолів".

Увага глядачів настільки сильно прикута до серіалу "Гра престолів", що в Австралії навіть очікують, що місцеві мешканці будуть брати відпустки чи лікарняні, щоб дивитися нові серії.

Керівництву країни радять підготуватися до масових лікарняних, які працівники збираються брати, як раз до прем’єри останнього сезону, пише The West Australia. У Австралії навіть припускають, що деякі працівники можуть симулювати хворобу, щоб вийти на лікарняний. Очікується, що восьмий сезон серіалу продивиться 500 000 австралійців, каже редактор австралійського телеблогу TV tonight Девід Нокс.

Головні особливості сюжету 1 серії 8 сезону

Всі події фінального сезону будуть розгортатися навколо атаки Білих Ходоків на королівства. Першу серію зробили розміреною і без смертей і руйнувань, які вже встигли стати "візитною карткою" серіалу. Перший епізод кінокритики описують як такий, що створений за всіма канонами телебачення.

Перша серія "Ігри престолів" закладає основу для розвитку події у нових серіях. Шокуючий поворот перших серій – жарти героїв серіалу. Тут багато гумору та дотепних цитат.

Відео: 1 серія 8 сезону "Гри престолів" – трейлер (Youtube/Ігри of Thrones)

Цікаво, що у США 1 серію заключного сезону "Гри престолів" виклали в публічний доступ на 4 години раніше, ніж відбулася прем'єра. Пізніше це пояснили збоєм системи. У Росії серію виклали на 40 хвилин пізніше. Там серію вчасно показати не змогли через те, що на сервери було велике навантаження.

Графік виходу серій 8 сезону серіалу Гра престолів

Фінальний сезон Гри престолів на каналі HBO складається всього з 6 серій. Хоча у всіх минулих сезонах було 10 епізодів (тільки в минулому сьомому було 7 серій).

Це пов'язано з тим, що автори драми зіткнулися з браком матеріалу для адаптації в десятисерійному форматі. Крім того, помітно, що бюджет кожного епізоду 8 сезону вищий, ніж бюджет серій попередніх сезонів.

Фото: 1 серія 8 сезону "Гри престолів" вже відкрита в доступі (колаж РБК-Україна)

1 серія - 14 квітня (режисер Девід Наттер)

2 серія - 21 квітня (режисер Девід Наттер)

3 серія - 28 квітня (режисер Мігель Сапочник)

4 серія - 5 травня (режисер Девід Наттер)

5 серія - 12 травня (режисер Мігель Сапочник)

6 серія - 19 травня (режисери Девід Беніофф та Д. Б. Уайсс)

Фото: Емілія Кларк, Леслі Роуз, Софі Тернер та інші зірки на прем'єрі 8 сезону Гри престолів (instagram.com/redcarpetmood)

Нагадаємо, раніше зірка "Ігри престолів" знялася в атмосферної фотосесії та розповіла про майбутнє весілля.

Також в мережу злили першу серію фінального сезону "Гри престолів", яка вийшла на екрани 14 квітня.