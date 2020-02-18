Игорь Кондратюк "разнес" украинских звезд, поющих для России: кто они такие?

Игорь Кондратюк высказал свое мнение по поводу украинских артистов, гастролирующих в России. Украинский популярный телеведущий отметил, то уже давно не следит за творчеством Ани Лорак и Светланы Лободы, они для него просто не существуют, так как поют и развлекают публику в стране-агрессоре. Также он заявил, что украинский шоу-бизнес развивается по своим законам и ему это нравится.

"Я и забыл, что они поют. Помню первые альбомы Лорак, а сейчас вообще не слежу. Она мне как артистка, которая в период агрессии поет для агрессора – не интересна. Извините, для меня ее не существует", - рассказал Кондратюк в интервью "Обозревателю".

Шоумен твердо заявил о своей позиции, что такие артисты - против Украины.

"Я не знаю, что поет Света Лобода последние годы. Они помогают агрессору против Украины. Возникает вопрос, кто они такие? Я вам скажу – они против Украины. Клянусь, я не знаю, чем они сейчас занимаются в России. Вы можете в это не верить. Я слышал, что Лобода родила ребенка, и все", - рассказал ведущий.

По словам Кондратюка, люди в Украине продолжают слушать русскую поп-музыку, но этот факт не значит, что в нашу страну должны приезжать с гастролями российские артисты.

Напомним, что с началом войны на Донбассе в 2014 году, Ани Лорак, Анна Седокова, Светлана Лобода и многие другие артисты не прекратили свом выступления в стране-агрессоре, а наоборот увеличили количество гастролей.