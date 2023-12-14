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Не ігноруйте нове сповіщення iMessage. Воно означає, що хтось хоче "підслухати" ваш iPhone

Apple впроваджує "Перевірку Контактного Ключа" iMessage для підвищення безпеки користувачів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

iPhone отримав нове оновлення, яке може попередити вас про серйозну загрозу конфіденційності. Це стосується програми iMessages та забезпечення безпеки вашого листування від сторонніх очей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на британську газету-таблоїд The Sun.

Нове попереджувальне повідомлення

Тепер, коли ви спілкуєтеся з кимось у iMessage, ви можете побачити таке повідомлення "Можливо, до облікового запису (ім'я) було додано невідомий пристрій" або "(ім'я) вимкнув/ла перевірку ключа контакту". Оповіщення призначене для захисту від хакерів, які намагаються прочитати зашифровані повідомлення.

Щоб випробувати це, вам необхідно оновити всі пристрої, підключені до вашого облікового запису iCloud, до iOS 17.2.

Нове попереджувальне повідомлення в iMessage виглядає так (фото: The Sun)

Як увімкнути нову функцію

  • На iPhone з iOS 17.2 відкрийте програму "Налаштування"
  • Угорі виберіть своє ім'я
  • Прокрутіть екран до самого низу
  • Виберіть "Перевірка контактного ключа"
  • Увімкніть перевірку в iMessage

Як увімкнути "Перевірку контактного ключа" (фото: HackerNoon)

За допомогою "Перевірки контактного ключа" користувачі iMessage можуть додатково переконатися, що вони надсилають повідомлення тільки тим людям, яких вони знають.

Коли користувач включає цю функцію, він повідомить про будь-які помилки перевірки безпосередньо в розшифровці розмови в повідомленнях і налаштуваннях Apple ID.

Однак для тих, хто потребує суворої безпеки, "Перевірку контактного ключа" iMessage можна використовувати особисто, у FaceTime або за допомогою іншого безпечного виклику.

Apple підкреслює, що користувачі також можуть створити або відредагувати контакт і зберегти відкритий Ключ, щоб включити CKV для цієї людини.

Шляхом впровадження "Перевірки контактного ключа" iMessage, Apple прагне забезпечити цілісність та безпеку розмов. Навіть у присутності просунутих хакерів, ця функція запобігатиме спробам підробки всередині діалогів iMessage.

Крім того, користувачі можуть вручну перевіряти контакти, зіставляючи коди перевірки, надані серверами iMessage.

Раніше ми писали, що на Android вийшов додаток, що дозволяє листуватися через iMessage.

А ще у нас є матеріал про появу перших подробиць найбільшого оновлення iOS 18.

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