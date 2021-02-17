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Иерусалим неожиданно занесло снегом: видео и фото

Новина українською → Иерусалим, Среда 17 февраля 2021 22:32
Иерусалим неожиданно занесло снегом: видео и фото Снег в Иерусалиме (фото: Нати Шохат / flash90)
Автор: Владимир Костырин

В Иерусалиме внезапно начался обильный снегопад, чего не происходило уже несколько лет подряд. Такие осадки привели к остановке движения трамваев и автобусов в столице Израиля.

Об этом в среду, 17 февраля, сообщает сайт kipa.co.il.

Муниципалитет готовится справиться со заметами и расчищать транспортные артерии от снега. На улицы города выводят спецтехнику, разворачивают работу региональных штабов, патрульных групп в соответствии с оценкой ситуации.

Ожидается, что движение общественного наземного транспорта возобновится утром 18 февраля.

Также власти Израиля обещают оказывать помощь гражданам, в том числе и из групп риска.

В сети уже появились фото и видео заснеженного Иерусалима.

Видео: Снегопад в Иерусалиме 17 февраля 2021

Видео: Снегопад в Иерусалиме 17 февраля стал настоящим сюрпризом

На кадрах видно, что люди уже начали лепить снеговиков, а авто на улицах города изрядно присыпаны "белым покрывалом".

Иерусалим неожиданно занесло снегом: видео и фотоИерусалим неожиданно занесло снегом: видео и фотоИерусалим неожиданно занесло снегом: видео и фотоИерусалим неожиданно занесло снегом: видео и фото

В Иерусалиме выпал снег 17 февраля 2021 (фото: facebook.com/ICEJofficial)

Ранее сообщалось, что в Афинах из-за снегопада частично закрыли метро и отложили COVID-вакцинацию.

Напомним, что в 2013-м в Иерусалиме из-за сильного снегопада закрыли школы и детсады - тогда за сутки выпало от 10 до 15 см снега.

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