Иерусалим неожиданно занесло снегом: видео и фото

В Иерусалиме внезапно начался обильный снегопад, чего не происходило уже несколько лет подряд. Такие осадки привели к остановке движения трамваев и автобусов в столице Израиля.

Об этом в среду, 17 февраля, сообщает сайт kipa.co.il .

Муниципалитет готовится справиться со заметами и расчищать транспортные артерии от снега. На улицы города выводят спецтехнику, разворачивают работу региональных штабов, патрульных групп в соответствии с оценкой ситуации.

Ожидается, что движение общественного наземного транспорта возобновится утром 18 февраля.

Также власти Израиля обещают оказывать помощь гражданам, в том числе и из групп риска.

В сети уже появились фото и видео заснеженного Иерусалима.

Видео: Снегопад в Иерусалиме 17 февраля 2021

Видео: Снегопад в Иерусалиме 17 февраля стал настоящим сюрпризом

На кадрах видно, что люди уже начали лепить снеговиков, а авто на улицах города изрядно присыпаны "белым покрывалом".

В Иерусалиме выпал снег 17 февраля 2021 (фото: facebook.com/ICEJofficial)