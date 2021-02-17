Єрусалим несподівано занесло снігом: відео та фото
В Єрусалимі раптово почався рясний снігопад, чого не траплялося вже кілька років поспіль. Такі опади призвели до зупинки руху трамваїв і автобусів в столиці Ізраїлю.
Про це в середу, 17 лютого, повідомляє сайт kipa.co.il.
Муніципалітет готується впоратися із заметами та розчищати транспортні артерії від снігу. На вулиці міста виводять спецтехніку, розгортають роботу регіональних штабів, патрульних груп відповідно до оцінки ситуації.
Очікується, що рух громадського наземного транспорту відновиться вранці 18 лютого.
Також влада Ізраїлю обіцяє надавати допомогу громадянам, в тому числі й з груп ризику.
У мережі вже з'явилися фото і відео засніженого Єрусалиму.
Відео: Снігопад в Єрусалимі 17 лютого 2021
Відео: Снігопад в Єрусалимі 17 лютого став справжнім сюрпризом
На кадрах видно, що люди вже почали ліпити сніговиків, а авто на вулицях міста неабияк присипані "білим покривалом".
В Єрусалимі випав сніг 17 лютого 2021 (фото: facebook.com/ICEJofficial)
Раніше повідомлялося, що в Афінах через снігопад частково закрили метро і відклали COVID-вакцинацію.
Нагадаємо, що в 2013-му в Єрусалимі через сильний снігопад закрили школи і дитсадки - тоді за добу випало від 10 до 15 см снігу.