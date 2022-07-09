Идут адские бои: волонтер срочно просит помочь армии

Срочно нужна помощь для спецподразделения на направлении, где идут тяжелейшие бои. Необходимо купить тепловизор и дрон.
О сборе средств объявила волонтер Наталия Юсупова.
"Нужен дрон Аутел лайт за 54 тысячи гривен и дрон с тепловизором, 300 тысяч. Ночью работает вражеская арта, у нас много погибших и раненых, нужны дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью", - написала волонтер.
Наталия отчиталась, что за неделю купила:
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 приват, Юсупова Наталия
4149499374344032 приват, Юсупова
5358385320002464 Монобанк
5375411504293973 Монобанк
Напомним, что медицинский добровольческий батальон Госпитальеры просит украинцев о помощи.