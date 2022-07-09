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Идут адские бои: волонтер срочно просит помочь армии

Срочно нужны тепловизоры для ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Срочно нужна помощь для спецподразделения на направлении, где идут тяжелейшие бои. Необходимо купить тепловизор и дрон.

О сборе средств объявила волонтер Наталия Юсупова.

"Нужен дрон Аутел лайт за 54 тысячи гривен и дрон с тепловизором, 300 тысяч. Ночью работает вражеская арта, у нас много погибших и раненых, нужны дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью", - написала волонтер.

Наталия отчиталась, что за неделю купила:

  • Autel Evo II Dual Rugged Bundle- 255 тыс.
  • Autel Evo II Dual Enterprise Rugged – 300 тыс.
  • ВАК аппарат для тяжелораненых и расходники к нему - 93600 тыс/грн. Оплатила дальномер.
  • Сегодня оплатила прицел Пульсар - 53 тыс. грн.

Волонтер закупила для военных технику (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 приват, Юсупова Наталия

4149499374344032 приват, Юсупова

5358385320002464 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

Напомним, что медицинский добровольческий батальон Госпитальеры просит украинцев о помощи.

Ранее у Госпитальеров недавно произошло страшное горе.

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волонтер