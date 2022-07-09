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Йдуть пекельні бої: волонтер терміново просить допомогти армії

Терміново потрібні тепловізори для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Терміново потрібна допомога для спецпідрозділу на напрямку, де йдуть важкі бої. Необхідно купити тепловізор і дрон.

Про збір коштів оголосила волонтер Наталія Юсупова.

"Потрібен дрон Аутел лайт за 54 тисячі гривень і дрон з тепловізором, 300 тисяч. Вночі працює ворожа арта, у нас багато загиблих і поранених, потрібні дрони, які коригують вогонь по ворогу вночі", - написала волонтер.

Наталія відзвітувала, що за тиждень купила:

  • Autel Evo II Dual Rugged Bundle - 255 тис.
  • Autel Evo II Dual Enterprise Rugged - 300 тис.
  • ВАК апарат для важкопоранених і розхідники до нього - 93600 тис/грн. Оплатила далекомір.
  • Приціл Пульсар - 53 тис.грн.

Волонтер закупила для військових техніку (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 приват, Юсупова Наталія

4149499374344032 приват, Юсупова

5358385320002464 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

Нагадаємо, що медичний добровольчий батальйон Госпітальєри просить українців про допомогу.

Раніше у Госпітальєрів нещодавно сталося страшне горе.

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волонтер