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Свитолина высмеяла Зеленского и Порошенко: забавное фото

STYLERПерсоны    10.04.2019 - 16:25
Свитолина высмеяла Зеленского и Порошенко: забавное фото
Дебаты Зеленского и Порошенко - Свитолина высмеяла кандидатов в президенты (коллаж РБК-Украина)

Дебаты кандидатов в президенты Украины состоятся уже очень скоро

К предстоящим дебатам Зеленского и Порошенко ныне приковано внимание всей украинской и мировой общественности. В этот раз знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина знатно потроллила главных кандидатов, которые совсем недавно были заняты тем, как, кому и где сдать анализы на содержание наркотических веществ.

Именитая спортсменка опубликовала в Instagram-сторис фото, на котором ей проводят забор крови из вены. Свитолина написала, что она чувствует себя кандидатом в президенты.

"Такое впечатление, что я иду в президенты", - подписала фото Элина Свитолина.

Свитолина высмеяла Зеленского и Порошенко: забавное фото

Дебаты Зеленского и Порошенко - Свитолина высмеяла кандидатов в президенты (фото: instagram.com/elisvitolina)

К слову, в сети то и дело обсуждают предстоящие дебаты, которые должны состояться то ли 14-го, то ли 19-го. А последней новостью было то, что Петр Порошенко предложил провести два тура дебатов. 

Отметим, что пользователи сети бурно реагируют на то, что кандидаты в президенты назначают разные даты проведения дебатов.

Напомним, Владимир Зеленский выпустил новый ролик, в котором призвал украинцев объединяться перед выборами 2019. 

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