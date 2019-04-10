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Світоліна висміяла Зеленського і Порошенко: кумедне фото

STYLERПерсони    10.04.2019 - 16:25
Світоліна висміяла Зеленського і Порошенко: кумедне фото
Дебати Зеленського і Порошенка - Світоліна висміяла кандидатів у президенти (колаж РБК-Україна)

Дебати кандидатів у президенти України відбудуться вже дуже скоро

До майбутніх дебатів Зеленського і Порошенка нині прикута увага всієї української і світової громадськості. В цей раз знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна знатно потроллила головних кандидатів, які зовсім недавно були зайняті тим, як, кому і де здати аналізи на вміст наркотичних речовин.

Іменита спортсменка опублікувала в Instagram-сторіс фото, на якому їй проводять забір крові з вени. Світоліна написала, що вона відчуває себе кандидатом у президенти.

"Таке враження, що я йду в президенти", - підписала фото Еліна Світоліна.

Світоліна висміяла Зеленського і Порошенко: кумедне фото

Дебати Зеленського і Порошенка - Світоліна висміяла кандидатів у президенти (фото: instagram.com/elisvitolina)

До речі, в мережі постійно обговорюють майбутні дебати, що мають відбутися чи то 14-го, то 19-го. А останньою новиною було те, що Петро Порошенко запропонував провести два тури дебатів.

Зазначимо, що користувачі мережі бурхливо реагують на те, що кандидати в президенти призначають різні дати проведення дебатів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський випустив новий ролик, в якому закликав українців об'єднатися перед виборами 2019.

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