Світоліна висміяла Зеленського і Порошенко: кумедне фото

Дебати кандидатів у президенти України відбудуться вже дуже скоро
До майбутніх дебатів Зеленського і Порошенка нині прикута увага всієї української і світової громадськості. В цей раз знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна знатно потроллила головних кандидатів, які зовсім недавно були зайняті тим, як, кому і де здати аналізи на вміст наркотичних речовин.
Іменита спортсменка опублікувала в Instagram-сторіс фото, на якому їй проводять забір крові з вени. Світоліна написала, що вона відчуває себе кандидатом у президенти.
"Таке враження, що я йду в президенти", - підписала фото Еліна Світоліна.
Дебати Зеленського і Порошенка - Світоліна висміяла кандидатів у президенти (фото: instagram.com/elisvitolina)
До речі, в мережі постійно обговорюють майбутні дебати, що мають відбутися чи то 14-го, то 19-го. А останньою новиною було те, що Петро Порошенко запропонував провести два тури дебатів.
Зазначимо, що користувачі мережі бурхливо реагують на те, що кандидати в президенти призначають різні дати проведення дебатів.
Нагадаємо, Володимир Зеленський випустив новий ролик, в якому закликав українців об'єднатися перед виборами 2019.