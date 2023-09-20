"Ідіть у туалет". У Дніпрі жінці заборонили годувати грудьми дитину в примірочній магазину

У Дніпрі магазин одягу Colin's потрапив у скандал. Річ у тому, що жінці заборонили годувати дитину грудьми у примірочній.

Що трапилося у магазині у Дніпрі

Ірина розповіла, що 19 вересня з чоловіком та немовлям прийшла до магазину Colin's у ТЦ "Караван". Вони взяли на примірку пару джинсів, але в цей час малюк захотів їсти. Ірина почала його годувати грудьми у примірочній, але реакція співробітників магазину шокувала.

Жінці у магазині Colin's не давали годувати грудьми дитину (фото: Facebook/Ірина Черниш)

Річ у тому, що консультант магазину сказала їй, що "для годування є окремі приміщення", а також що годувати грудьми заборонено правилами магазину.

"У нас не можна годувати. Це заборонено правилами магазину. У ТЦ для цього є окрема кімната!". У мене першу секунду відібрало мову, прийшла до тями - кажу: "Правилами магазину? Ви впевнені? А якщо моїй дитині потрібно зараз поїсти? І тут вона, остаточно втрачаючи людське обличчя, видає фразу, від якої на мене впала стеля: "Ну годувати це як у туалет ходити, для цього є окреме приміщення", - розповіла про ситуацію Ірина.

Реакція адміністратора магазину на інцидент

Після цього жінка покликала адміністратора, щоб з'ясувати, як таке може відбуватися взагалі. Та довго була відсутня, а коли підійшла, спробувала виправдати консультанта.

Після цього чоловік Ірини почав знімати розмову на камеру телефону. Консультант одразу змінила свою тактику та хотіла виправдатися за свою поведінку.

"Звичайно, ніякі правила магазину не були й не могли бути порушені мною. Своєю чергою, адміністратор також намагалася виправдати свою колегу, закопуючи репутацію магазину ще більше: "Можливо, вона зробила зауваження і мала на увазі, що вам потрібно було прикритися від людей? Вам так зручно (говорячи про частину моїх грудей, якою я годувала)?” – резюмувала Ірина.

Реакція магазину Colin's

Після того, як у коментарях до посту Ірини магазин Colin's почали тегати, з'явилася реакція керівництва. Відреагували вони за добу, а саме 20 вересня.

У торговельній мережі написали, що перепрошують, а зі співробітниками вже провели виховну роботу.

"Передусім, ми ппепрошуємо за ситуацію, що склалася. COLIN'S не засуджує і в жодному разі не забороняє грудне вигодовування в магазині. З персоналом вже проведено роз'яснювальну роботу. Запевняємо, що подібні ситуації більше не повторяться в мережі магазинів COLIN'S", - сказано у повідомленні.