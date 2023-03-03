"Іди помийся": у Росії водій за ноги витягнув пенсіонерку з автобуса (відео)

Деталі інциденту у Росії

Так, зазначається, що жінку похилого віку витягли за ноги з автобуса в Хабаровському краї. Що сталося перед цим – невідомо. Але така жорстокість навряд чи може бути виправданою.

На відео можна бачити, як агресивний водій кричить жінці: "Виходь, я сказав". Він силоміць штовхає її з сидіння, вона падає на підлогу, і він починає її тягнути до виходу. Цікаво, що інші пасажири транспорту повністю підтримують те, що відбувається. Вони схвально кричать пенсіонерці: "Іди помийся!".

Судячи з ролика, жінка пристойно одягнена, в руках у неї важкі сумки. У результаті водій тягне по підлозі жінку і викидає її з автобуса.

Дивіться відео, як все відбувалося.