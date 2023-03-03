"Иди помойся": в России водитель за ноги выволок пенсионерку из автобуса (видео)

Детали инцидента в России

Так, отмечается, что пожилую женщину выволокли за ноги из автобуса в Хабаровском крае. Что произошло перед этим - неизвестно. Но такая жестокость вряд ли может быть оправдана.

На видео можно лицезреть, как агрессивный водитель кричит женщине: "Выходи, я сказал". Он силой толкает ее с сидения, она падает на пол, и он начинает ее тащить к выходу. Интересно, что другие пассажиры транспорта полностью поддерживают происходящее. Они одобрительно кричат пенсионерке: "Иди помойся!".

Стоит отметить, что судя по ролику, женщина прилично одета, в руках у нее тяжелые сумки. В итоге, водитель тащит по полу женщину и выбрасывает ее из автобуса.

Смотрите на видео, как все происходило.