"Иди помойся": в России водитель за ноги выволок пенсионерку из автобуса (видео)

В России жители страны не церемонятся даже друг с другом. Очередное доказательство жестокости к людям появилось на видео, где можно увидеть, как пенсионерку силой вытаскивают из автобуса.
Ролик опубликован в сети и говорит сам за себя.
Так, отмечается, что пожилую женщину выволокли за ноги из автобуса в Хабаровском крае. Что произошло перед этим - неизвестно. Но такая жестокость вряд ли может быть оправдана.
На видео можно лицезреть, как агрессивный водитель кричит женщине: "Выходи, я сказал". Он силой толкает ее с сидения, она падает на пол, и он начинает ее тащить к выходу. Интересно, что другие пассажиры транспорта полностью поддерживают происходящее. Они одобрительно кричат пенсионерке: "Иди помойся!".
Стоит отметить, что судя по ролику, женщина прилично одета, в руках у нее тяжелые сумки. В итоге, водитель тащит по полу женщину и выбрасывает ее из автобуса.
Смотрите на видео, как все происходило.
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