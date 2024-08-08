Ідеї на будь-який смак. Свіжі тренди літнього манікюру, які вам захочеться повторити

Морські мотиви

Літо - ідеальний час для таких дизайнів. Тому сміливо хапайте цю можливість, поки серпень ще продовжується, та спробуйте щось із такого покриття. Один із можливих варіантів можете побачити на сторінці нижче:

Манікюр з морським дизайном (Фото: instagram.com/simlynail)

Яскраві відтінки

Також не бійтесь насичених поєднань, які буквально створені для того, щоб підіймати настрій та робити його більш легким. Розбавте яскраві кольори дизайном за власним бажанням чи навіть додайте квіткові принти.

Яскравий манікюр з дизайном (Фото: instagram.com/jess_nails_it)

Мінімалізм

Якщо ж ви із тих, хто обожнює лаконічність та класику, придивіться до цієї актуальної ідеї. Оберіть нюдову основу, і залиште її, як є, або ж додайте ефект омбре - коли один колір плавно переходить в інший. Наприклад, урізноманітніть покриття приємним персиковим тоном чи зробіть щось більш насичене.

Модний літній манікюр (Фото: instagram.com/thedailynailofficial)

Манікюр на літо 2024 (Фото: instagram.com/setsbysenia)

Неординарні дизайни

Така ідея особливо актуально буде виглядати на довгих нігтях форми стилет або мигдаль. Попросіть майстра намалювати вам цікавий візерунок, який точно привертатиме увагу та радувати вас. Зробіть однакові дизайни на всіх нігтиках або ж виділіть лише декілька.

Квітковий настрій

Це ще один із варіантів мінімалістичного дизайну. Літо чудово підходить для того, аби обирати найрізноманітніші відтінки та комбінувати їх між собою. Розбавте кольоровий френч легкими квітковими нотками, розташованими у хаотичному порядку.

Квітковий манікюр (Фото: instagram.com/naileditbeauty)

Яскравий спалах

А ця ідея максимально точно відображає літню пору, поєднуючи в собі всі насичені відтінки та різноманіття. Дивлячись на такий манікюр, одразу відчуваєш літню атмосферу і поринаєш у теплі легкі думки. Тому, якщо вам така ідея до смаку, обов'язково її реалізуйте.

Яскравий манікюр на літо (Фото: instagram.com/mynailgirlness)

Об'ємний дизайн

А це покриття матиме дуже ефектний вигляд, здаватиметься, ніби на ваших нігтиках є краплі води. Особливо яскраво все це буде виглядати на насиченому відтінку: салатовому, синьому чи рожевому, а також з додаванням інших деталей. Наприклад, дизайну срібної втирки, яка створить металічний ефект на нігтях.

Об'ємний манікюр (Фото: instagram.com/memnails)

Для коротких нігтів

Придивіться до покриття, яке гармонійно поєднує у собі мінімалізм і невелику кількість дизайну. Скомбінуйте два кольори та урізноманітніть їх цікавим малюнком, аби додати манікюру ще більшої виразності.

Манікюр на короткі нігті (Фото: instagram.com/diana.dianails)

Подвійний френч

Нетипова ідея манікюру також має велику популярність серед модниць, адже дозволяє підкреслити коротку довжину нігтиків та не жертвувати при цьому цікавим дизайном. Оберіть два чи три кольори, або ж не зупиняйтесь і спробуйте усі ті поєднання, які вам захочеться.