Ідеї на будь-який смак. Свіжі тренди літнього манікюру, які вам захочеться повторити

Сучасний світ манікюру пропонує нам тисячі актуальних ідей, і всі вони відрізняються своєю цікавістю та виразністю. Тому, якщо ви в пошуках трендів для натхнення, ми маємо кілька ідей.
РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться свіжою добіркою модного літнього покриття - ці поєднання вас приємно здивують.
Літо - ідеальний час для таких дизайнів. Тому сміливо хапайте цю можливість, поки серпень ще продовжується, та спробуйте щось із такого покриття. Один із можливих варіантів можете побачити на сторінці нижче:
Також не бійтесь насичених поєднань, які буквально створені для того, щоб підіймати настрій та робити його більш легким. Розбавте яскраві кольори дизайном за власним бажанням чи навіть додайте квіткові принти.
Якщо ж ви із тих, хто обожнює лаконічність та класику, придивіться до цієї актуальної ідеї. Оберіть нюдову основу, і залиште її, як є, або ж додайте ефект омбре - коли один колір плавно переходить в інший. Наприклад, урізноманітніть покриття приємним персиковим тоном чи зробіть щось більш насичене.
Така ідея особливо актуально буде виглядати на довгих нігтях форми стилет або мигдаль. Попросіть майстра намалювати вам цікавий візерунок, який точно привертатиме увагу та радувати вас. Зробіть однакові дизайни на всіх нігтиках або ж виділіть лише декілька.
Це ще один із варіантів мінімалістичного дизайну. Літо чудово підходить для того, аби обирати найрізноманітніші відтінки та комбінувати їх між собою. Розбавте кольоровий френч легкими квітковими нотками, розташованими у хаотичному порядку.
А ця ідея максимально точно відображає літню пору, поєднуючи в собі всі насичені відтінки та різноманіття. Дивлячись на такий манікюр, одразу відчуваєш літню атмосферу і поринаєш у теплі легкі думки. Тому, якщо вам така ідея до смаку, обов'язково її реалізуйте.
А це покриття матиме дуже ефектний вигляд, здаватиметься, ніби на ваших нігтиках є краплі води. Особливо яскраво все це буде виглядати на насиченому відтінку: салатовому, синьому чи рожевому, а також з додаванням інших деталей. Наприклад, дизайну срібної втирки, яка створить металічний ефект на нігтях.
Придивіться до покриття, яке гармонійно поєднує у собі мінімалізм і невелику кількість дизайну. Скомбінуйте два кольори та урізноманітніть їх цікавим малюнком, аби додати манікюру ще більшої виразності.
Нетипова ідея манікюру також має велику популярність серед модниць, адже дозволяє підкреслити коротку довжину нігтиків та не жертвувати при цьому цікавим дизайном. Оберіть два чи три кольори, або ж не зупиняйтесь і спробуйте усі ті поєднання, які вам захочеться.
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерок та майстрів: simlynail, jess_nails_it, m.o.n.a.j, setsbysenia, thedailynailofficial, naileditbeauty. mynailgirlness, memnails, diana.dianails.