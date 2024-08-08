Идеи на любой вкус. Свежие тренды летнего маникюра, которые вам захочется повторить

Современный мир маникюра предлагает нам тысячи актуальных идей, и все они отличаются своей неординарностью и выразительностью. Поэтому, если вы в поисках трендов для вдохновения, у нас есть несколько идей.
РБК-Украина (проект Styler) делится свежей подборкой модного летнего покрытия - эти сочетания вас приятно удивят.
Лето - идеальное время для таких дизайнов. Поэтому смело хватайте эту возможность, пока август еще продолжается, и попробуйте что-нибудь из такого покрытия. Один из возможных вариантов можно увидеть на странице ниже:
Не бойтесь насыщенных сочетаний, которые буквально созданы для того, чтобы поднимать настроение и делать его более легким. Разбавьте яркие цвета по собственному желанию или даже добавьте цветочные принты.
Если вы из тех, кто обожает лаконичность и классику, присмотритесь к этой актуальной идее. Выберите нюдовую основу, и оставьте ее, как есть, или же добавьте эффект омбре - когда один цвет плавно переходит в другой. Например, разнообразьте покрытие приятным персиковым тоном или сделайте что-нибудь более насыщенное.
Такая идея особенно актуально будет смотреться на длинных ногтях формы стилет или миндаль. Попросите мастера нарисовать вам интересный узор, который будет привлекать внимание и радовать вас. Сделайте одинаковые дизайны на всех ноготках или выделите лишь несколько.
Это еще один из вариантов минималистического дизайна. Лето отлично подходит для того, чтобы выбирать самые разные оттенки и комбинировать их между собой. Разбавьте цветной френч легкими цветочными нотками в хаотическом порядке.
А эта идея максимально точно отражает летнее время, сочетая в себе все насыщенные оттенки и разнообразия. Глядя на такой маникюр, сразу чувствуешь летнюю атмосферу и погружаешься в теплые легкие мысли. Поэтому, если вам такая идея по вкусу, обязательно ее реализуйте.
А это покрытие будет выглядеть очень эффектно, будет казаться, будто на ваших ноготках есть капли воды. Особенно ярко все это будет смотреться на насыщенном оттенке: салатовом, синем или розовом, а также с добавлением других деталей. Например, дизайном серебряной втирки, которая создаст металлический эффект на ногтях.
Присмотритесь к покрытию, которое гармонично сочетает в себе минимализм и небольшое количество дизайна. Скомбинируйте два цвета и разнообразьте их интересным рисунком, чтобы придать маникюру еще большую выразительность.
Нетипичная идея маникюра также пользуется большой популярностью среди модниц, ведь позволяет подчеркнуть короткую длину ноготков и не жертвовать при этом интересным дизайном. Выберите два или три цвета, или не останавливайтесь и попробуйте все те сочетания, которые вам захочется.
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров и мастеров: simlynail, jess_nails_it, monaj, setsbysenia, thedailynailofficial, naileditbeauty. mynailgirlness, memnails, diana.dianails.