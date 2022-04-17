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"Идете вы со своей повесткой": испуганный россиянин отказался ехать на войну в Украине

Фото: В РФ активно вручают повестки военнообязаным (polit reactor cc)
Автор: Людмила Жукова

В России некоторые мужчины отказываются ехать убивать на войну в Украину, когда им приносят домой повестки.

Соответствующее видео разместил канал на YouTube "Наша Україна".

На видео показаны возмущениями испуганного россиянина при получении повестки во время мобилизации в РФ.

Он рассказал что случилось с его знакомыми на войне в нашей стране и сам наотрез отказался ехать воевать на украинской территории.

Мужчина общается с сотрудниками военкомата и не открывает им двери. По его словам, они пять минут без остановки стучали в его квартиру. При вопросе кто за дверью, ему сообщили, что хотят вручить повестку Брянцеву, на что автор видео заявил, что Брянцев здесь не проживает и никакой повестки не собирается получать.

"У меня друг без руки лежит в госпитале, а брат его на кладбище уже. Идите нах*й со своей повесткой. Я ни на какую Украину воевать не поеду", - восклицает россиянин.

За дверью ему пригрозили уголовной ответственностью за уклонение.

Как мы ранее писали, оккупант пожаловался на состав своей армии.

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