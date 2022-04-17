RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Йдете ви зі своєю повісткою": переляканий росіянин відмовився їхати на війну в Україні

Фото: у РФ активно вручають повістки військовозобов'язаним (polit reactor cc)
Автор: Людмила Жукова

У Росії деякі чоловіки відмовляються їхати вбивати на війну в Україну, коли їм приносять додому повістки.

Відповідне відео розмістивв канал на YouTube "Наша Україна".

На відео показані збуреннями переляканого росіянина при отриманні повістки під час мобілізації у РФ.

Він розповів що сталося з його знайомими на війні в нашій країні і сам навідріз відмовився їхати воювати на українській території.

Чоловік спілкується зі співробітниками військкомату і не відкриває їм двері. За його словами, вони п'ять хвилин без зупинки стукали в його квартиру.

При питанні хто за дверима, йому повідомили, що хочуть вручити повістку Брянцеву, на що автор відео заявив, що Брянцев тут не проживає і ніякої повістки не збирається отримувати.

"У мене друг без руки лежить в госпіталі, а брат його на кладовищі вже. Ідіть на* й зі своєю повісткою. Я ні на яку Україну воювати не поїду", - вигукує росіянин.

За дверима йому пригрозили кримінальною відповідальністю за ухилення.

Як ми раніше писали, окупант поскаржився на склад своєї армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України