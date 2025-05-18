5 красивих рослин для балкона, які не треба поливати: ідеально для лінивих!

Очиток

Очиток або седум - це сукулент, який належить до родини товстянкових. Існує близько 300 видів цього рослини, що відрізняються формою та розміром стебел і квітів.

Як і всі сукуленти, очиток не потребує частого поливу, адже накопичує вологу в своїх м'ясистих листках. Йому необхідно яскраве світло і хороший дренаж, а також мінімум уваги з вашого боку. Очиток легко розмножується черенками, що дозволяє вам легко збільшити кількість рослин на балконі.

Очиток (фото: Вікіпедія)

Розмарин

Розмарин природно росте на схилах гір, тому добре приживається на бідних ґрунтах і не боїться як морозів (до -12°С), так і засухи. Молода рослина потребує регулярного, але помірного поливу, з часом його можна скоротити до одного разу на тиждень або навіть рідше.

Розмарин любить сонце і добре росте в контейнерах. Варто звертати увагу на його листя - якщо вони жовтіють або в'януть, це може означати, що рослині не вистачає вологи. Однак для цього рослини важливо не заливаючи ґрунт, щоб не спричинити гниття коренів.

Розмарин (фото: Вікіпедія)

Портулак

Портулак - це кольорова рослина, яка привертає увагу своїми яскравими квітами від білого до рожевого. Його вирощування подібне до розмарину, на початку йому потрібен більш частий полив, але з часом його можна значно зменшити.

Портулак росте добре на сонці в контейнерах, для нього важливий дренаж та родючий ґрунт. Це ідеальна рослина для балконів, адже він потребує мінімум догляду, але дарує багато кольору. Вона здатна рости навіть у сухих умовах.

Портулак (фото: Вікіпедія)

Тим'ян

Тим'ян - одна з найбільш невибагливих рослин, яка легко росте в горщиках і не потребує частого поливу. Поливати його слід лише тоді, коли верхній шар ґрунту добре просохне. Важливо також не забувати виливати зайву воду з піддона, щоб не допустити гниття коренів.

Тим'ян, як і інші рослини цієї родини, дуже стійкий до посухи, тому стане чудовою рослиною для балконів, де ви не маєте часу для регулярного поливу. Це також корисна рослина, яку можна використовувати в кулінарії.

Тим'ян (фото: Вікіпедія)

Костриця

Костриця - це ще одна рослина, яка не потребує багато уваги. Вона чудово себе почуває як на сонячних ділянках, так і в легкому затіненні. Костриця не боїться морозів та засухи, тому вона стане ідеальним вибором для балкона.

Єдине, що потрібно, - це зрідка поливати її, а також прибирати сухе листя навесні. Її можна вирощувати навіть у контейнерах, і вона не потребує великого простору для росту.

Костриця (фото: Вікіпедія)