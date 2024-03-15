Ідеальність не завжди добре: як перфекціонізм може нашкодити здоров'ю

Часто перфекціонізм сприймають як позитивну характеристику особистості. Перфекціонізм може дійсно мотивувати до результату, проте варто розглянути й мінуси такого стану.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Це прагнення людини бути бездоганним, ідеальним у всьому. Схильність ставити перед собою занадто високі стандарти та нереалістичні очікування, що супроводжується надмірно критичним самооцінюванням та акцентом на невдачах.
Часто перфекціонізм стає перепоною в житті. Оскільки навіть у разі досягнення бажаної мети, настрій та стан людини зазнають негативного впливу від постійної самокритики.
10 ознак, за якими можна розпізнати перфекціонізм
Помилки - це частина життя кожної людини, адже без них ми не могли б вчитися й отримувати унікальний життєвий досвід.
Експерти кажуть, що виховання може впливати на формування перфекціонізму.
Передусім ідеться про приклад батьків - маленькі діти та підлітки "моделюють" поведінку батьків щодо їх ставлення до себе, інших та до робочих справ. Відповідно, перфекціонізм може формуватись у такий спосіб.
Також батьки можуть виховувати дитину "бути ідеальною". Перфекціонізм може додатково посилюватись, коли батьки хочуть мотивувати дитину, порівнюючи її з іншими.
Перфекціонізм може сприяти розвитку депресії, тривожних розладів, порушень харчової поведінки, обсесивно-компульсивного розладу, вигоранню, почуттю провини, складнощів в адаптації тощо
Це вагомий привід вчасно звертатися по кваліфіковану психотерапевтичну допомогу в разі, коли перфекціонізм суттєво впливає на життя.
Ось як перфекціонізм може впливати на добробут людини:
Проаналізуйте вплив наслідків перфекціонізму на ваше життя та спробуйте дослідити, які фактори могли сприяти його розвитку. Випишіть переваги та недоліки перфекціонізму у вашому конкретному випадку.
Спробуйте зрозуміти, чого саме ви боїтеся, якщо ваша ефективність буде нижчою за ваші нереалістично високі стандарти. Що саме може статися й наскільки це ймовірно? І якщо це станеться, як можна з цим впоратися?
Варто чітко визначити для себе пріоритети та плануйте завдання з урахуванням необхідного часу й зусиль.
Важлива не тільки ціль, але й пройдений до неї шлях. Вчіться насолоджуватися процесом і цінувати теперішній момент.
Нагадуйте собі, що це рішення чи результат - найкраще, що ви можете зробити в цей період життя та за тих обставин, в яких знаходитеся.
Піклуйтесь про здоров’я, самопочуття та достатній відпочинок.
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