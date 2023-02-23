Ідеальні пари за Давньоукраїнським гороскопом: хто вони

Гороскопи за знаками Зодіаку використовують у тому, щоб зрозуміти сумісність пари. Також для цього використовують значення року за Східним гороскопом. Але можна перевірити поєднання пари Давньоукраїнським (Слов'янським) гороскопом. У наших предків був свій рікослів – цикл із 16 років. У ньому рік розпочинався з Дня весняного рівнодення і 2023 рік пройде під знаком Вогнегривого коня.
Які пари можуть створити щасливу родину за Давньоукраїнським гороскопом, розповіли в SlovoFraza.
Роки народження Лося: 1940, 1956, 1972, 1988, 2004
Роки народження Павука: 1944, 1960, 1976, 1992, 2008
Ці дві людини розумітимуть одна одну з півслова, практично від початку стосунків. Між ними швидко виникне невидимий і дуже сильний зв'язок. Вони не просто підходять один одному, а ніби створені для спільних стосунків та шлюбу. Між ними може почати сильна дружба або відмінні партнерські відносини. У такій парі домінують довірчі стосунки.
Роки народження Коня: 1943, 1959, 1975, 1991, 2007
Роки народження Їжака: 1954, 1970, 1986, 2002
Така пара - справжня команда, якій не страшні біди та негаразди. Всі проблеми ці люди вирішуватимуть разом, а в коханні вони – єдине ціле. Розлучити їх досить складно. Якщо у житті відбувається щось погане, то вони вміють тримати себе в руках, прощаючи один одного та дають шанси на виправлення помилок. Така пара мудра, у них є особливий талант до виховання дітей та створення гармонії у домі.
Роки народження Тура: 1942, 1958, 1974, 1990, 2006
Роки народження Білки: 1947, 1963, 1979, 1995, 2011
У цієї пари повно емоцій, пристрасті та позитивної енергії. Закохані Бик та Білка чудово доповнюють один одного, наче дві частинки одного цілого. Такі пари живуть максимально довго і до кінця своїх днів зберігають справжні почуття та потяг один до одного. Ще в такому союзі не потрібні додаткові джерела натхнення – із цим завданням вони справляються самостійно.
Роки народження Щуки: 1948, 1964, 1980, 1996, 2012
Роки народження Вовка: 1946, 1962, 1978, 1994, 2010
На перший погляд здається, що ці люди зовсім не підходять один одному. І, швидше за все, вони й самі так думали спочатку. Але енергетика цієї пари поєднується відмінно, і вони можуть створити досить екстравагантний і незвичайний союз, який навколо люди постійно обговорюватимуть. Але попри те, що навіть знайомі з ними люди вважатимуть, що вони не зможуть існувати разом, Щука та Вовк створять дуже міцну пару. На додаток, їхня любов буде надзвичайно міцна.
Роки народження Кабана: 1950, 1966, 1982, 1998
Роки народження Шершня: 1961, 1977, 1993, 2009
У цій парі люди будуть схильні знаходити компроміси набагато швидше, ніж будь-хто інший. Шершень і Кабан – два давньослов'янські знаки, які можуть прожити у повній гармонії та щасті дуже багато років. Усі життєві проблеми для них будуть переборними. І найголовніше в такій парі - вони завжди звертатимуться по допомогу один до одного, а ще будуть добрими та відкритими.
Роки народження Вужа: 1952, 1968, 1984, 2000
Роки народження Півня: 1941, 1957, 1973, 1989, 2005
Ці два знаки найкраще поєднуються у фінансовій сфері. Але зовсім не обов'язково, що вони одружаться з розрахунку. Навпаки, любов до точності допоможе їм швидко зрозуміти, як, куди та з якою швидкістю вони хочуть рухатися разом. І цей напрямок допоможе їм досягти фінансового добробуту та незалежності. Ще вони чудово навчаються один в одного, переймають досвід. Ну і найважливіше - така пара має дуже сильний зв'язок зі своїми предками.
Роки народження Орла: 1955, 1971, 1987, 2003
Роки народження Жаби: 1949, 1965, 1981, 1997
Це прекрасна і сильна пара, в якій кожен вважає розумним не тягнути всякий мотлох у свою душу. Все зайве та непотрібне вони вміють залишати за межами особистого простору. Кохання в Орла та Жаби легке, приємне. Вони швидко знаходять застосування своїм здібностям і є однією з найбільш збалансованих пар, де панує повна рівність.
Роки народження Філіна: 1951, 1967, 1983, 1999
Роки народження Лиса: 1953, 1969, 1985, 2001
Така пара стає з роками лише міцнішою. Після знайомства вони можуть один одному не дуже сподобатися, але їм достатньо знайти хоча б одну точку дотику і це швидко виллється в сильні почуття. Рівень сумісності такої пари максимальний, Філін і Лис відчувають один одного на якомусь космічному рівні. І вони стають особливо сильними, коли йдуть життя поруч один з одним.
До речі, раніше ми розповідали про те, що чекає на всіх нас у 2023 році по Давньоукраїнському гороскопу.
Також ми писали про те, які зодіакальні пари благословили небеса.