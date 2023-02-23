Ідеальні пари за Давньоукраїнським гороскопом: хто вони

Темний Сох (Лось) + Прядущий мізгір (Павук)

Роки народження Лося: 1940, 1956, 1972, 1988, 2004

Роки народження Павука: 1944, 1960, 1976, 1992, 2008

Ці дві людини розумітимуть одна одну з півслова, практично від початку стосунків. Між ними швидко виникне невидимий і дуже сильний зв'язок. Вони не просто підходять один одному, а ніби створені для спільних стосунків та шлюбу. Між ними може почати сильна дружба або відмінні партнерські відносини. У такій парі домінують довірчі стосунки.

Вогнегривий Кінь + Згорнутий Їжак

Роки народження Коня: 1943, 1959, 1975, 1991, 2007

Роки народження Їжака: 1954, 1970, 1986, 2002

Така пара - справжня команда, якій не страшні біди та негаразди. Всі проблеми ці люди вирішуватимуть разом, а в коханні вони – єдине ціле. Розлучити їх досить складно. Якщо у житті відбувається щось погане, то вони вміють тримати себе в руках, прощаючи один одного та дають шанси на виправлення помилок. Така пара мудра, у них є особливий талант до виховання дітей та створення гармонії у домі.

Золоторогий Тур (Бик) + Вогняна Векша (Білка)

Роки народження Тура: 1942, 1958, 1974, 1990, 2006

Роки народження Білки: 1947, 1963, 1979, 1995, 2011

У цієї пари повно емоцій, пристрасті та позитивної енергії. Закохані Бик та Білка чудово доповнюють один одного, наче дві частинки одного цілого. Такі пари живуть максимально довго і до кінця своїх днів зберігають справжні почуття та потяг один до одного. Ще в такому союзі не потрібні додаткові джерела натхнення – із цим завданням вони справляються самостійно.

Перлина Щука + Лют, що причаївся (Вовк)

Роки народження Щуки: 1948, 1964, 1980, 1996, 2012

Роки народження Вовка: 1946, 1962, 1978, 1994, 2010

На перший погляд здається, що ці люди зовсім не підходять один одному. І, швидше за все, вони й самі так думали спочатку. Але енергетика цієї пари поєднується відмінно, і вони можуть створити досить екстравагантний і незвичайний союз, який навколо люди постійно обговорюватимуть. Але попри те, що навіть знайомі з ними люди вважатимуть, що вони не зможуть існувати разом, Щука та Вовк створять дуже міцну пару. На додаток, їхня любов буде надзвичайно міцна.

Дикий вепр (Кабан) + Жалючий Шершень

Роки народження Кабана: 1950, 1966, 1982, 1998

Роки народження Шершня: 1961, 1977, 1993, 2009

У цій парі люди будуть схильні знаходити компроміси набагато швидше, ніж будь-хто інший. Шершень і Кабан – два давньослов'янські знаки, які можуть прожити у повній гармонії та щасті дуже багато років. Усі життєві проблеми для них будуть переборними. І найголовніше в такій парі - вони завжди звертатимуться по допомогу один до одного, а ще будуть добрими та відкритими.

Шиплячий Вуж + Півень, що кричить

Роки народження Вужа: 1952, 1968, 1984, 2000

Роки народження Півня: 1941, 1957, 1973, 1989, 2005

Ці два знаки найкраще поєднуються у фінансовій сфері. Але зовсім не обов'язково, що вони одружаться з розрахунку. Навпаки, любов до точності допоможе їм швидко зрозуміти, як, куди та з якою швидкістю вони хочуть рухатися разом. І цей напрямок допоможе їм досягти фінансового добробуту та незалежності. Ще вони чудово навчаються один в одного, переймають досвід. Ну і найважливіше - така пара має дуже сильний зв'язок зі своїми предками.

Парячий Орел + Бородата Жаба

Роки народження Орла: 1955, 1971, 1987, 2003

Роки народження Жаби: 1949, 1965, 1981, 1997

Це прекрасна і сильна пара, в якій кожен вважає розумним не тягнути всякий мотлох у свою душу. Все зайве та непотрібне вони вміють залишати за межами особистого простору. Кохання в Орла та Жаби легке, приємне. Вони швидко знаходять застосування своїм здібностям і є однією з найбільш збалансованих пар, де панує повна рівність.

Білий Філін + Лис, Що Крадеться

Роки народження Філіна: 1951, 1967, 1983, 1999

Роки народження Лиса: 1953, 1969, 1985, 2001

Така пара стає з роками лише міцнішою. Після знайомства вони можуть один одному не дуже сподобатися, але їм достатньо знайти хоча б одну точку дотику і це швидко виллється в сильні почуття. Рівень сумісності такої пари максимальний, Філін і Лис відчувають один одного на якомусь космічному рівні. І вони стають особливо сильними, коли йдуть життя поруч один з одним.