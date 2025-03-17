Ідеальні оладки на сніданок: як зробити їх пухкими, ніжними та найсмачнішими у світі

Секрети ідеального тіста

Обережно з борошном. Велика кількість борошна робить тісто важким, а оладки - жорсткими та гумовими.

Борошно додавайте поступово. Вимішуйте тісто до консистенції густої сметани - так воно буде легким та ніжним.

Дайте тісту "відпочити". Після замішування дайте тісту постояти хоча б 15 хвилин, щоб усі інгредієнти активувалися.

Правильно смажимо

Розігрійте сковорідку. Вона має бути гарячою, до легкого димку. Це допоможе уникнути прилипання тіста.

Кількість олії. Використовуйте достатню кількість олії, але не лийте багато, щоб оладки не вийшли дуже жирними.

Дотримуйтеся дистанції. На сковорідці завжди викладайте оладки так, щоб між ними було місце.

Золотиста скоринка. Смажте оладки з двох сторін до рум'яної скоринки, золотистого кольору.

Надлишки олії. Готові оладки викладайте на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

Як зробити оладки смачнішими

До тіста можна додати ароматні інгредієнти, щоб зробити їх ще смачнішими:

Ванільний цукор - додає легкий аромат.

Цедра лимона або апельсина - додає свіжості.

Щіпка кориці або кардамону - додає теплого аромату.

Фрукти або сухофрукти - натерті яблука, банан або жменька родзинок додають оладкам особливого смаку та структури.

Рецепт ідеальних оладок

Що вам знадобиться:

Борошно - 250 г

Яйце - 1 шт.

Цукор - 2 ст. ложки

Сіль - 1/3 ч. ложки

Кефір - 250 мл

Розпушувач - 1 ч. ложка

Сода - ½ ч. ложки

Рослинна олія - 5 ст. ложок

Як приготувати ідеальні оладки

Візьміть велику миску, збийте одне яйце із сіллю та поступово додавайте інгредієнти: цукор, теплий кефір. Добре вимішайте, щоб маса стала однорідною, а цукор повністю розчинився.

Далі додаємо борошно і знову вимішуємо до однорідності. У тісто додаємо розпушувач та соду, ретельно все перемішуємо. Накриваємо готове тісто кришкою або плівкою та залишаємо на 10 хвилин.

Сковороду ставимо на вогонь, додаємо олію і починаємо викладати оладки на сковороду ложкою. Намагайтеся не перемішувати на цьому етапі тісто і дотримуйтесь чіткої пропорції: 1 ложка - 1 оладок.

Обсмажуємо на середньому вогні до появи дрібних бульбашок, потім перевертаємо та обсмажуємо до золотистого кольору. Готові оладки можна викласти на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.

Подавайте оладки зі сметаною, варенням або сиропом.

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