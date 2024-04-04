"Ідеальні бійці". Ветеран АТО назвав найкращий вік для мобілізації

В Україні прийнятий закон про мобілізацію з 25 років. У суспільстві думки розділилися, хтось вважає, що це правильно, а хтось навпаки - критикує і приводить різні аргументи. Однак ветеран АТО та військовий аналітик Євген Дикий чітко назвав вік, який він вважає найкращим для мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар ветерана в ефірі " Говорить Великий Львів ".

За словами Євгена Дикого, потрібно відрізняти мінімальний та оптимальний вік для мобілізації. Він вважає, що найкращі солдати - це від 25 до 35 років.

"Якщо говорити про оптимальний, то я сказав би, що це - 25-35 років. Це найкращі солдати. Все ж таки, як колишній командир роти я скажу, що в мене були й 18-річні добровольці. Я дуже вагався взагалі, чи їх брати. Взяв тільки тому, що розумів, якщо не візьму, вони підуть самі партизанити. Але це були ідейні юнаки та дівчата. Дехто з них і зараз воює вже з великим досвідом", - пояснив експерт.

Він додав, що набирати за обов'язковою мобілізацією 18-річних, він би особисто не захотів. Бо в нас так склалося, шо більшість людей 18-20 років - це психологічно, швидше, підлітки, ніж дорослі чоловіки.

І за його словами, є проблеми з тим, як цими підлітками керувати, і з тим, наскільки їхня психіка втримає травми після перебування на війні. Тому від 25 років - це найкращій вік для мобілізації.

"У 25 років - це вже дорослий чоловік, за винятком певних медичних випадків. І в 30 років - це однозначно дорослий чоловік, а 35 - це зовсім дорослий та досвідчений чоловік, але у нього - ще фізично здорове тіло", - додав Дикий.

Також ветеран зазначив, що зараз у нас переважно воюють чоловіки понад 45 чи 50 років. Це зрілі люди, але є один нюанс.

"Чоловіки понад 45-50 - психологічно зрілі, це їх плюс як солдатів. Але через медицину, через фізичну форму не перестрибнути. У такому віці складно витримувати навантаження. Тому у співвідношенні, щоб людина була уже зрілою психологічно, але ще мала молоде здорове тіло - 25-35 років - це ідеальні бійці", - підкреслив експерт.

А щодо мінімального віку для мобілізації, Дикий зауважив, що це має бути хоча б від 21 року.