Идеальная погода, но с нюансом: синоптики дали прогноз на понедельник

Погода в Украине 3 августа будет в меру теплой и сухой, преимущественно солнечной. По данным синоптиков, днем температура составит в среднем +22… +28 градусов. При этом синоптики предупредили о том, что в ночное время будет прохладно – термометры опустятся до +11 градусов. Детальный прогноз погоды на 3 августа опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Согласно новому прогнозу, в понедельник над Украиной будет преимущественно тепло. Средние показатели тепла в Украине в воскресенье достигнут +22… +28 градусов. Теплее всего будет, неожиданно, на западе страны, где в течение последнего месяца наблюдалась самая прохладная погода по стране. Там термометры покажут +24… +28 градусов. Около +25… +27 градусов будет в центральных и большинстве восточных областей. +22… +24 будет только на севере страны. В южных же регионах традиционно тепло +25… +28 градусов.

В ночное время по всей Украине прогнозируются похолодания в среднем до +11… +16 градусов. В некоторых южных областях уровень тепла снизится до +18 градусов. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 5-10 м/с по всей Украине.

При этом синоптики уточняют, что осадков не будет ни в одном из регионов страны.

Погода в Украине 3 августа будет теплой и сухой (карта meteo.gov.ua)

"2-3 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Львовской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавили метеорологи.

Напомним, что ранее украинцам рассказали, когда солнце и жара вытеснят холодные дожди.

Также мы писали, что синоптики рассказали украинцам о погоде в августе.