Ідеальна паска з найпростіших продуктів: тепер так будете пекти завжди!

Складники:

Сухофрукти - 130 г + 2 ст. л. апельсинового соку + 1 ст. л. борошна

Свіжі дріжджі - 25-30 г (сухі дріжджі 10 г) + 1 ст. л. цукру

Тепле молоко - 150 мл

Жовтки - 6 шт.

Цукор - 130-150 г

Ванільний цукор - 20 г

Сіль - 1/4 ч.л.

Цедра 1 апельсина або лимона

Розтоплене вершкове масло - 80 г

Борошно - близько 400 г

Білок - 1 шт.

Дрібка солі

Сік лимона

Цукрова пудра - 150-200 г

Покрокове приготування

Підготуйте сухофрукти: помийте, залийте апельсиновим соком і дайте постояти ніч, або поставте на 30 секунд до мікрохвильовки, щоб сухофрукти увібрали сік.

Розкришіть свіжі дріжджі і перемішайте з цукром. Залийте теплим молоком (38-40 градусів). Перемішайте і поставте в тепле місце на 10 хвилин.

Вбийте у посуд жовтки, додайте сіль, цукор, ванільний цукор. Потріть цедру апельсина чи лимона, додайте розтоплене вершкове масло. Перемішайте.

Додайте в яєчну масу опару і поступово додайте борошно, перемішуючи тісто. Замісіть рідке тісто за допомогою лопатки (протягом 5 хвилин).

Поставте тісто в тепле місце підходити 1,5-2 години під плівкою.

Знову перемішайте тісто лопаткою і введіть перемішані з борошном сухофрукти.

Заповніть форми тістом на 1/3 і вирівняйте змазаною ложкою олією. Знову поставте тісто підходити на 40-60 хвилин.

Поставте випікати в розігрітій заздалегідь духовці (до 180 градусів).

Приготуйте глазур: збийте білок з дрібкою сіллю, кількома краплями лимонного соку. Додайте цукрову пудру і продовжіть збивати. Покрийте паски глазуррю і прикрасьте на власний смак.