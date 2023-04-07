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Ідеальна паска з найпростіших продуктів: тепер так будете пекти завжди!

Як спекти смачну паску (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Серед безлічі рецептів паски варто обрати прості й перевірені, за якими випічка точно вдасться, та й сил і коштів ви не витратите надмір.

Ідеальним рецептом святкової випічки на YouTube поділилася блогерка Alina FooDee.

Складники:

  • Сухофрукти - 130 г + 2 ст. л. апельсинового соку + 1 ст. л. борошна
  • Свіжі дріжджі - 25-30 г (сухі дріжджі 10 г) + 1 ст. л. цукру
  • Тепле молоко - 150 мл
  • Жовтки - 6 шт.
  • Цукор - 130-150 г
  • Ванільний цукор - 20 г
  • Сіль - 1/4 ч.л.
  • Цедра 1 апельсина або лимона
  • Розтоплене вершкове масло - 80 г
  • Борошно - близько 400 г
  • Білок - 1 шт.
  • Дрібка солі
  • Сік лимона
  • Цукрова пудра - 150-200 г

Покрокове приготування

Підготуйте сухофрукти: помийте, залийте апельсиновим соком і дайте постояти ніч, або поставте на 30 секунд до мікрохвильовки, щоб сухофрукти увібрали сік.

Розкришіть свіжі дріжджі і перемішайте з цукром. Залийте теплим молоком (38-40 градусів). Перемішайте і поставте в тепле місце на 10 хвилин.

Вбийте у посуд жовтки, додайте сіль, цукор, ванільний цукор. Потріть цедру апельсина чи лимона, додайте розтоплене вершкове масло. Перемішайте.

Додайте в яєчну масу опару і поступово додайте борошно, перемішуючи тісто. Замісіть рідке тісто за допомогою лопатки (протягом 5 хвилин).

Поставте тісто в тепле місце підходити 1,5-2 години під плівкою.

Знову перемішайте тісто лопаткою і введіть перемішані з борошном сухофрукти.

Заповніть форми тістом на 1/3 і вирівняйте змазаною ложкою олією. Знову поставте тісто підходити на 40-60 хвилин.

Поставте випікати в розігрітій заздалегідь духовці (до 180 градусів).

Приготуйте глазур: збийте білок з дрібкою сіллю, кількома краплями лимонного соку. Додайте цукрову пудру і продовжіть збивати. Покрийте паски глазуррю і прикрасьте на власний смак.

Раніше ми писали також, які дріжджі найкраще підійдуть для паски.

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