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Идеальная паска из самых простых продуктов: теперь так будете печь всегда!

Как испечь вкусную паску (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Среди множества рецептов паски стоит выбрать простые и проверенные, по которым выпечка точно удастся, да и сил и средств вы не потратите много.

Идеальным рецептом праздничной выпечки на YouTube поделилась блогер Alina FooDee.

Составляющие:

  • Сухофрукты - 130 г + 2 ст. л. апельсинового сока + 1 ст. л. муки
  • Свежие дрожжи - 25-30 г (сухие дрожжи 10 г) + 1 ст. л. сахара
  • Теплое молоко - 150 мл
  • Желтки - 6 шт.
  • Сахар - 130-150 г
  • Ванильный сахар - 20 г
  • Соль - 1/4 ч.л.
  • Цедра 1 апельсина или лимона
  • Растопленное сливочное масло - 80 г
  • Мука - около 400 г
  • Белок - 1 шт.
  • Щепотка соли
  • Сок лимона
  • Сахарная пудра - 150-200 г

Пошаговое приготовление

Подготовьте сухофрукты: помойте, залейте апельсиновым соком и дайте постоять ночь или поставьте на 30 секунд до микроволновки, чтобы сухофрукты впитали сок.

Раскрошите свежие дрожжи и перемешайте с сахаром. Залейте теплым молоком (38-40 градусов). Размешайте и поставьте в теплое место на 10 минут.

Вбейте желтки в посуду, добавьте соль, сахар, ванильный сахар. Потрите цедру апельсина или лимона, добавьте растопленное сливочное масло. Перемешайте.

Добавьте в яичную массу опару и постепенно добавьте муку, перемешивая тесто. Замесите жидкое тесто с помощью лопатки (5 минут).

Поставьте тесто в теплое место подходить 1,5-2 часа под пленкой.

Снова перемешайте тесто лопаткой и введите перемешанные с мукой сухофрукты.

Заполните формы тестом на 1/3 и выровняйте смазанной растительным маслом ложкой. Снова поставьте тесто подходить на 40-60 минут.

Поставьте выпекать в разогретой заранее духовке (до 180 градусов).

Приготовьте глазурь: взбейте белок с щепоткой солью, несколькими каплями лимонного сока. Добавьте сахарную пудру и продолжите взбивать. Покройте паски глазурью и украсьте по собственному вкусу.

Раньше мы писали также, какие дрожжи лучше всего подойдут для паски.

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