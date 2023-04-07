Идеальная паска из самых простых продуктов: теперь так будете печь всегда!

Среди множества рецептов паски стоит выбрать простые и проверенные, по которым выпечка точно удастся, да и сил и средств вы не потратите много.
Идеальным рецептом праздничной выпечки на YouTube поделилась блогер Alina FooDee.
Подготовьте сухофрукты: помойте, залейте апельсиновым соком и дайте постоять ночь или поставьте на 30 секунд до микроволновки, чтобы сухофрукты впитали сок.
Раскрошите свежие дрожжи и перемешайте с сахаром. Залейте теплым молоком (38-40 градусов). Размешайте и поставьте в теплое место на 10 минут.
Вбейте желтки в посуду, добавьте соль, сахар, ванильный сахар. Потрите цедру апельсина или лимона, добавьте растопленное сливочное масло. Перемешайте.
Добавьте в яичную массу опару и постепенно добавьте муку, перемешивая тесто. Замесите жидкое тесто с помощью лопатки (5 минут).
Поставьте тесто в теплое место подходить 1,5-2 часа под пленкой.
Снова перемешайте тесто лопаткой и введите перемешанные с мукой сухофрукты.
Заполните формы тестом на 1/3 и выровняйте смазанной растительным маслом ложкой. Снова поставьте тесто подходить на 40-60 минут.
Поставьте выпекать в разогретой заранее духовке (до 180 градусов).
Приготовьте глазурь: взбейте белок с щепоткой солью, несколькими каплями лимонного сока. Добавьте сахарную пудру и продолжите взбивать. Покройте паски глазурью и украсьте по собственному вкусу.
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