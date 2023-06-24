Ідеальна домашня карамель за 15 хвилин, яка вийде в кожного (відео)

Карамель може стати прекрасною заміною звичного крему для торта. Крім того, ніхто не забороняє використовувати її для інших ваших улюблених рецептів. Ще одна перевага в тому, що таку карамель можна зберігати цілий місяць. А готується простіше простого!

Рецептом на 15 хвилин поділилася кулінарна блогерка Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

Для приготування візьміть:

240 грамів цукру

50 грамів холодного масла 82/72%

200 грамів гарячих вершків 30/33%

Як готувати

У широку каструлю з товстим дном висипте цукор. Увімкніть середній вогонь і доведіть цукор до повного розтоплення. При цьому намагайтеся ніби "втоптувати" його силіконовою лопаткою. Він почне змінювати колір.

Таким чином доведіть цукор до бурштинового кольору.

Наступним кроком зменште вогонь до мінімуму, додайте холодне масло та добре перемішайте. На цьому етапі будьте обережними, щоб не обпектися.

Тепер додайте гарячі вершки, але поступово та обережно перемішуючи. Дайте карамелі ще хвилинку покипіти та знімайте з вогню.

Збийте її блендером для ідеальної текстури та перелийте в зручний посуд для охолодження. Накрийте плівкою в контакт та дайте охолонути повністю.