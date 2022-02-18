Яичница по-израильски шакшука: рецепт быстрого и вкусного завтрака

Шакшука - яичница с овощами, которая пользуется популярностью не только в Израиле, но и во всем мире. Это сытное и вкусное блюдо, которое готовится довольно быстро и отлично подойдет для завтрака.
Рецептом шакшуки поделилась в Instagram диетолог Наталья Макиенко.
На 1 порцию понадобится:
Готовим:
1. Томаты ошпариваем и снимаем кожуру, нарезаем их кусочками.
2. Лук мелко нарезаем и обжариваем на смазанной маслом сковороде, добавляем туда же томаты. Обжариваем еще 2-3 минуты.
3. Добавляем томатную пасту, специи, соль и тушим еще около 10 минут.
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4. Далее возможны два варианта:
Шакшука - сытный и вкусный вариант завтрака (фото: youtube.com/galinakuhnya)
Бонусный рецепт: яйца-пашот
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На 1 порцию нам нужно:
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Приступаем к готовке:
1. Кипятим в кастрюльке воду (чтобы она прикрывала яйцо).
2. В слабокипящую воду добавляем уксус - благодаря ему пойдет нужная нам реакция и белок останется рядом с желтком.
3. Ложкой (НЕ металлической - деревянной или силиконовой) мешаем воду в кастрюльке, чтобы образовалась воронка.
4. Разбиваем яйцо аккуратно в глубокую тарелку и уже из нее выливаем в кипящую воду с "воронкой". Затем 3-4 минуты аккуратно мешаем воду вокруг яйца, подкручиваем белок ближе к желтку.
5. Затем вылавливаем яйцо и перекладываем в глубокую тарелку с холодной водой на пару минут.
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Посыпаем по вкусу солью, перцем и подаем. Соль добавляем только в готовое блюдо, а не в воду - иначе яйцо "распадется". И яйца обязательно должны быть свежие!
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