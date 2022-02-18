Яичница по-израильски шакшука: рецепт быстрого и вкусного завтрака

Шакшука - яичница с овощами, которая пользуется популярностью не только в Израиле, но и во всем мире. Это сытное и вкусное блюдо, которое готовится довольно быстро и отлично подойдет для завтрака.

На 1 порцию понадобится:

Яйца - 2 шт

Лук репчатый - ½ головки

Томаты - 3 шт среднего размера

Томатная паста - 3 ст. л.

Зира - ½ ч. л.

Рафинированное масло оливковое (так как его можно нагревать) или гхи - ½ ст. л.

Розовая соль и зелень по вкусу

Готовим:

1. Томаты ошпариваем и снимаем кожуру, нарезаем их кусочками.

2. Лук мелко нарезаем и обжариваем на смазанной маслом сковороде, добавляем туда же томаты. Обжариваем еще 2-3 минуты.

3. Добавляем томатную пасту, специи, соль и тушим еще около 10 минут.

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4. Далее возможны два варианта:

Яйца можно отварить отдельно и выложить сверху протушенной томатно-луковой основы (яйца-пашот).

А можно яйца разбить и отделить белки от желтков. Вливаем белки в овощную смесь и перемешиваем. Затем в овощной смеси делаем углубление ложкой и вливаем туда желтки. Тушим до готовности белка - минимум 3-4 минуты.

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Шакшука - сытный и вкусный вариант завтрака (фото: youtube.com/galinakuhnya)

Бонусный рецепт: яйца-пашот

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На 1 порцию нам нужно:

2 яйца

1 ст. л. яблочного или винного уксуса

Соль и перец - по вкусу

Зелень - по желанию

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Приступаем к готовке:

1. Кипятим в кастрюльке воду (чтобы она прикрывала яйцо).

2. В слабокипящую воду добавляем уксус - благодаря ему пойдет нужная нам реакция и белок останется рядом с желтком.

3. Ложкой (НЕ металлической - деревянной или силиконовой) мешаем воду в кастрюльке, чтобы образовалась воронка.

4. Разбиваем яйцо аккуратно в глубокую тарелку и уже из нее выливаем в кипящую воду с "воронкой". Затем 3-4 минуты аккуратно мешаем воду вокруг яйца, подкручиваем белок ближе к желтку.

5. Затем вылавливаем яйцо и перекладываем в глубокую тарелку с холодной водой на пару минут.

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Посыпаем по вкусу солью, перцем и подаем. Соль добавляем только в готовое блюдо, а не в воду - иначе яйцо "распадется". И яйца обязательно должны быть свежие!