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Яичница по-израильски шакшука: рецепт быстрого и вкусного завтрака

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Пятница 18 февраля 2022 08:39
Яичница по-израильски шакшука: рецепт быстрого и вкусного завтрака Фото: Как приготовить шакшуку (eda.ru)
Автор: Марина Настевич

Шакшука - яичница с овощами, которая пользуется популярностью не только в Израиле, но и во всем мире. Это сытное и вкусное блюдо, которое готовится довольно быстро и отлично подойдет для завтрака.

Рецептом шакшуки поделилась в Instagram диетолог Наталья Макиенко.

На 1 порцию понадобится:

  • Яйца - 2 шт
  • Лук репчатый - ½ головки
  • Томаты - 3 шт среднего размера
  • Томатная паста - 3 ст. л.
  • Зира - ½ ч. л.
  • Рафинированное масло оливковое (так как его можно нагревать) или гхи - ½ ст. л.
  • Розовая соль и зелень по вкусу

Готовим:

1. Томаты ошпариваем и снимаем кожуру, нарезаем их кусочками.

2. Лук мелко нарезаем и обжариваем на смазанной маслом сковороде, добавляем туда же томаты. Обжариваем еще 2-3 минуты.

3. Добавляем томатную пасту, специи, соль и тушим еще около 10 минут.

4. Далее возможны два варианта:

  • Яйца можно отварить отдельно и выложить сверху протушенной томатно-луковой основы (яйца-пашот).
  • А можно яйца разбить и отделить белки от желтков. Вливаем белки в овощную смесь и перемешиваем. Затем в овощной смеси делаем углубление ложкой и вливаем туда желтки. Тушим до готовности белка - минимум 3-4 минуты.

Яичница по-израильски шакшука: рецепт быстрого и вкусного завтрака
Шакшука - сытный и вкусный вариант завтрака (фото: youtube.com/galinakuhnya)

Бонусный рецепт: яйца-пашот

На 1 порцию нам нужно:

  • 2 яйца
  • 1 ст. л. яблочного или винного уксуса
  • Соль и перец - по вкусу
  • Зелень - по желанию


Приступаем к готовке:

1. Кипятим в кастрюльке воду (чтобы она прикрывала яйцо).

2. В слабокипящую воду добавляем уксус - благодаря ему пойдет нужная нам реакция и белок останется рядом с желтком.

3. Ложкой (НЕ металлической - деревянной или силиконовой) мешаем воду в кастрюльке, чтобы образовалась воронка.

4. Разбиваем яйцо аккуратно в глубокую тарелку и уже из нее выливаем в кипящую воду с "воронкой". Затем 3-4 минуты аккуратно мешаем воду вокруг яйца, подкручиваем белок ближе к желтку.

5. Затем вылавливаем яйцо и перекладываем в глубокую тарелку с холодной водой на пару минут.

Посыпаем по вкусу солью, перцем и подаем. Соль добавляем только в готовое блюдо, а не в воду - иначе яйцо "распадется". И яйца обязательно должны быть свежие!

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