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Яєчня по-ізраїльськи шакшука: рецепт швидкого і смачного сніданку

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П'ятниця 18 лютого 2022 08:39
Яєчня по-ізраїльськи шакшука: рецепт швидкого і смачного сніданку Фото: Як приготувати шакшуку (eda.ru)
Автор: Марина Настевич

Шакшука - яєчня з овочами, яка користується популярністю не тільки в Ізраїлі, але і в усьому світі. Це ситне і смачне блюдо, яке готується досить швидко і відмінно підійде для сніданку.

Рецептом шакшуки поділилася в Instagram дієтолог Наталія Макієнко.

На 1 порцію знадобиться:

  • Яйця - 2 шт
  • Цибуля ріпчаста - ½ головки
  • Томати - 3 шт середнього розміру
  • Томатна паста - 3 ст. л.
  • Зіра - ½ ч. л.
  • Рафінована олія оливкова (так як його можна нагрівати) або ДХІ - ½ ст. л.
  • Рожева сіль і зелень за смаком

Готувати:

1. Томати обшпарюємо і знімаємо шкірку, нарізаємо їх шматочками.

2. Цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на змащеній маслом сковороді, додаємо туди ж томати. Обсмажуємо ще 2-3 хвилини.

3. Додаємо томатну пасту, спеції, сіль і тушкуємо ще близько 10 хвилин.

4. Далі можливі два варіанти:

  • Яйця можна відварити окремо і викласти зверху протушеної томатно-цибулевої основи (яйця-пашот).
  • А можна яйця розбити і відокремити білки від жовтків. Вливаємо білки в овочеву суміш і перемішуємо. Потім в овочевий суміші робимо поглиблення ложкою і вливаємо туди жовтки. Тушкуємо до готовності білка - мінімум 3-4 хвилини.

Яєчня по-ізраїльськи шакшука: рецепт швидкого і смачного сніданку
Шакшука - ситний і смачний варіант сніданку (фото: youtube.com/galinakuhnya)

Бонусний рецепт: яйця-пашот

На 1 порцію нам потрібно:

  • 2 яйця
  • 1 ст. л. яблучного або винного оцту
  • Сіль і перець - за смаком
  • Зелень - за бажанням


Приступаємо до готування:

1. Кип'ятимо в каструльці воду (щоб вона прикривала яйце).

2. У слабокиплячу воду додаємо оцет - завдяки йому піде потрібна нам реакція і білок залишиться поруч з жовтком.

3. Ложкою (не металевою - дерев'яною або силіконовою) мішаємо воду в каструльці, щоб утворилася воронка.

4. Розбиваємо яйце акуратно в глибоку тарілку і вже з неї виливаємо в киплячу воду з "воронкою". Потім 3-4 хвилини акуратно мішаємо воду навколо яйця, підкручуємо білок ближче до жовтка.

5. Потім виловлюємо яйце і перекладаємо в глибоку тарілку з холодною водою на пару хвилин.

Посипаємо за смаком сіллю, перцем і подаємо. Сіль додаємо тільки в готову страву, а не в воду - інакше яйце "розпадеться". І яйця обов'язково повинні бути свіжі!

Раніше ми писали, як завжди точно вимірювати інгредієнти для випічки, щоб не зіпсувати пироги і торти.

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