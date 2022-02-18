Яєчня по-ізраїльськи шакшука: рецепт швидкого і смачного сніданку
Шакшука - яєчня з овочами, яка користується популярністю не тільки в Ізраїлі, але і в усьому світі. Це ситне і смачне блюдо, яке готується досить швидко і відмінно підійде для сніданку.
Рецептом шакшуки поділилася в Instagram дієтолог Наталія Макієнко.
На 1 порцію знадобиться:
- Яйця - 2 шт
- Цибуля ріпчаста - ½ головки
- Томати - 3 шт середнього розміру
- Томатна паста - 3 ст. л.
- Зіра - ½ ч. л.
- Рафінована олія оливкова (так як його можна нагрівати) або ДХІ - ½ ст. л.
- Рожева сіль і зелень за смаком
Готувати:
1. Томати обшпарюємо і знімаємо шкірку, нарізаємо їх шматочками.
2. Цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на змащеній маслом сковороді, додаємо туди ж томати. Обсмажуємо ще 2-3 хвилини.
3. Додаємо томатну пасту, спеції, сіль і тушкуємо ще близько 10 хвилин.
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4. Далі можливі два варіанти:
- Яйця можна відварити окремо і викласти зверху протушеної томатно-цибулевої основи (яйця-пашот).
- А можна яйця розбити і відокремити білки від жовтків. Вливаємо білки в овочеву суміш і перемішуємо. Потім в овочевий суміші робимо поглиблення ложкою і вливаємо туди жовтки. Тушкуємо до готовності білка - мінімум 3-4 хвилини.
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Шакшука - ситний і смачний варіант сніданку (фото: youtube.com/galinakuhnya)
Бонусний рецепт: яйця-пашот
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На 1 порцію нам потрібно:
- 2 яйця
- 1 ст. л. яблучного або винного оцту
- Сіль і перець - за смаком
- Зелень - за бажанням
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Приступаємо до готування:
1. Кип'ятимо в каструльці воду (щоб вона прикривала яйце).
2. У слабокиплячу воду додаємо оцет - завдяки йому піде потрібна нам реакція і білок залишиться поруч з жовтком.
3. Ложкою (не металевою - дерев'яною або силіконовою) мішаємо воду в каструльці, щоб утворилася воронка.
4. Розбиваємо яйце акуратно в глибоку тарілку і вже з неї виливаємо в киплячу воду з "воронкою". Потім 3-4 хвилини акуратно мішаємо воду навколо яйця, підкручуємо білок ближче до жовтка.
5. Потім виловлюємо яйце і перекладаємо в глибоку тарілку з холодною водою на пару хвилин.
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Посипаємо за смаком сіллю, перцем і подаємо. Сіль додаємо тільки в готову страву, а не в воду - інакше яйце "розпадеться". І яйця обов'язково повинні бути свіжі!
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