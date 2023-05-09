І це не вода. Названий напій, який найкраще втамовує спрагу

Чому вода не вгамовує спрагу на 100%

Дослідники виявили, що в той час, як вода – як негазована, так і газована – досить добре справляється із завданням швидкого зволоження організму, напої з невеликою кількістю цукру, жиру чи білка ще краще утримують нас від зневоднення протягом тривалого часу.

Найкорисніша вода для пиття: чи існує така?

За словами Рональда Моена, професора Медичної школи Сент-Ендрюса та автора дослідження, причина полягає в тому, як наш організм реагує на напої. Одним із факторів є обсяг даного напою: чим більше ви п'єте, тим швидше напій виводиться із вашого шлунка і всмоктується в кровотік, де він може розбавляти рідини організму.

Молоко зволожує більше, ніж вода

Як виявилося, молоко краще вгамовує спрагу, ніж вода.

Наприклад, було виявлено, що молоко зволожує навіть більше, ніж звичайна вода, тому що воно містить цукрову лактозу, трохи білка та трохи жиру, які допомагають сповільнити випорожнення шлунка та підтримувати гідратацію протягом тривалого періоду.

Молоко також містить натрій, який діє як губка та утримує воду в організмі, що призводить до меншого виробництва сечі.

Те саме можна сказати і про розчини для пероральної регідратації, які використовуються для лікування діареї. Вони містять невелику кількість цукру, а також натрій та калій, які також можуть сприяти затримці води в організмі.

Пиво та латте не вгамовують спрагу

Алкоголь діє як сечогінний засіб, який змушує вас більше випорожнюватися, тому коли йдеться про алкогольні напої, гідратація залежатиме від загального обсягу напою.

"Пиво призведе до меншої втрати води, ніж віскі, тому що з пивом ви отримуєте більше рідини. Міцні алкогольні напої зневоднюють, розбавлені алкогольні напої – ні", – повідомляють медики.