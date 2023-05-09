И это не вода. Назван напиток, который лучше всего утоляет жажду

Почему вода не утоляет жажду на 100%

Исследователи обнаружили, что в то время как вода — как негазированная, так и газированная — довольно хорошо справляется с задачей быстрого увлажнения организма, напитки с небольшим количеством сахара, жира или белка еще лучше удерживают нас от обезвоживания в течение более длительного времени.

Самая полезная вода для питья: существует ли такая?

По словам Рональда Моэна, профессора Медицинской школы Сент-Эндрюса и автора исследования, причина кроется в том, как наш организм реагирует на напитки. Одним из факторов является объем данного напитка: чем больше вы пьете, тем быстрее напиток выводится из вашего желудка и всасывается в кровоток, где он может разбавлять жидкости организма.

Молоко увлажняет больше, чем вода

Как оказалось, молоко лучше утоляет жажду, чем вода.

Например, было обнаружено, что молоко увлажняет даже больше, чем обычная вода, потому что оно содержит сахарную лактозу, немного белка и немного жира, которые помогают замедлить опорожнение желудка и поддерживать гидратацию в течение более длительного периода.

Молоко также содержит натрий, который действует как губка и удерживает воду в организме, что приводит к меньшему производству мочи.

То же самое можно сказать и о растворах для пероральной регидратации, которые используются для лечения диареи. Они содержат небольшое количество сахара, а также натрий и калий, которые также могут способствовать задержке воды в организме.

Пиво и латте не утоляют жажду

Алкоголь действует как мочегонное средство, которое заставляет вас больше испражняться, поэтому, когда речь идет об алкогольных напитках, гидратация будет зависеть от общего объема напитка.

"Пиво приведет к меньшей потере воды, чем виски, потому что с пивом вы получаете больше жидкости. Крепкие алкогольные напитки обезвоживают, разбавленные алкогольные напитки - нет", - сообщают медики.