І це не Київ. Названо місто з найдорожчою орендою житла в Україні

У якому місті найдорожча оренда

Як виявилося, на першому місці по дорожнечі - Ужгород.

"Ужгород зберігає тенденцію утримання тієї ціни, яка була рік тому, коли розпочалася масова міграція внутрішньопереміщених осіб, і квартири піднялися в ціні в 2-3 рази. Все залежить від наповнення, попит зберігається, тому і вартість зберігається там досить високою", - повідомила Ткаченко.

Вартість однокімнатної квартири до повномасштабної війни в Ужгороді коштувала 5-6 тисяч гривень, зараз – 10-12 тисяч гривень.

Така тенденція пов'язана з тим, що Ужгород найменше постраждав від обстрілів з боку Росії. Також місто розташоване неподалік кордону.

На другому місці за дорожнечею оренди – Львів, а потім уже Київ.

"Щодо того, чому, наприклад, на першому місці не Львів, як зазвичай вважають, – Ужгород ближче до кордону, і люди, які перетинають частіше за звичайне, їм зручніше жити ближче до кордону. Львів теж дороге місто... Минув рік, трохи всі вже прийняли ситуацію, вже включається певна раціональність, і включається той момент, коли ти вже вважаєш не лише вартість оренди житла, а вартість продовольчого кошика», – наголосила Ірина Ткаченко.

Зазначимо, що у Києві "однушку" можна зняти від 7 тисяч гривень. Вона буде розташована у спальному районі.