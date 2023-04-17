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И это не Киев. Назван город с самой дорогой арендой жилья в Украине

Фото: Назван город с самой дорогой арендой квартир (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Аренда квартир в Украине - очень актуальна, в частности в городах, которые относительно безопасны.

Эксперт рынка недвижимости Ирина Ткаченко сообщила, в каком украинском городе самая дорогая аренда жилья, пишет ТСН.

В каком городе самая дорогая аренда

Как оказалось, на первом месте по дороговизне - Ужгород.

"Ужгород сохраняет тенденцию удержания той цены, которая была год назад, когда началась массовая миграция внутриперемещенных лиц, и квартиры поднялись в цене в 2-3 раза. Все зависит от наполнения, спрос сохраняется, потому и стоимость сохраняется там достаточно высокой", - сообщила Ткаченко.

Стоимость однокомнатной квартиры до полномасштабной войны в Ужгороде стоила 5-6 тысяч гривен, сейчас – 10-12 тысяч гривен.

Такая тенденция связана с тем, что Ужгород меньше пострадал от обстрелов со стороны России. Также город расположен недалеко от границы.

На втором месте по дороговизне аренды - Львов, а потом уже Киев.

"Относительно того, почему, например, на первом месте не Львов, как обычно считают, – Ужгород ближе к границе, и люди, которые пересекают чаще обычного, им удобнее жить ближе к границе. Львов тоже дорогой город... Прошел год, немного все уже приняли ситуацию, уже включается некая рациональность, и включается тот момент, когда ты уже считаешь не только стоимость аренды жилья, а стоимость продовольственной корзины", – подчеркнула Ирина Ткаченко.

Отметим, что в Киеве "однушку" можно снять от 7 тысяч гривен. Она будет находиться в спальном районе.

Как мы ранее писали, в Киеве сдают в аренду однокомнатную квартиру за миллион.

Читайте также, стоит ли покупать жилье в новостройках во время войны в Украине.

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ЖильеАренда недвижимости