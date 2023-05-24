І це не кава. Названо напій, який вбиває ваш сон

Який напій заважає сну

Ви можете відчути сильну сонливість після кухля пива або келиха вина, але виявляється, що алкоголь також може зруйнувати ваш нічний сон.

Експерти зі сну виявили потенційні причини безсоння, і одна з них пов'язана зі звичками вживання алкоголю та нікотину.

"Хоча алкоголь часто допомагає швидше заснути, його вживання перед сном може спричинити фрагментарний сон і стати причиною частих пробуджень протягом ночі", - йдеться у повідомленні дослідників.

Дослідження показали, що вживання алкоголю протягом чотирьох годин перед сном може негативно вплинути на безперервність і тривалість сну, призводячи до більш тривалого "пробудження після початку сну", коли ви прокидаєтеся вночі і щосили намагаєтеся знову заснути.

"Якщо у вас виникли проблеми із засипанням після вечірнього напою, постарайтеся випити останній напій приблизно за чотири години до того, як лягайте спати, щоб переконатися, що ваше тіло було достатньо часу для перетравлення і метаболізму алкоголю, перш ніж ви спробуєте заснути", – стверджують експерти.

Дослідження також показали, що вживання нікотину перед сном було пов'язане з безсонням, тому що воно впливає на здатність організму засинати та залишатися уві сні.

Крім того, для гарного сну лікарі рекомендують відмовитись і від кави. Пийте його пізніше, ніж 6-7 годин до сну.