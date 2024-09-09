І це не 8 годин. Розвінчано основний міф про кількість сну уночі

Що треба знати про якісний сон

Дослідники виявили ідеальну кількість сну, необхідного за ніч, щоб підтримувати здорову рівновагу в організмі, розвіявши при цьому популярний міф на цю тему.

Дослідження, представлене Національним центром серцево-судинних захворювань Китаю на засіданні Європейського товариства кардіологів, показало, що людям в середньому потрібно близько семи-дев’яти годин сну на добу.

Це спростовує твердження про те, що вісім годин є оптимальним часом сну. Професор Кевін Морган повідомив, що дослідження також показало переваги досипання на вихідних і те, як це може допомогти знизити ризик серцевих захворювань.

"Останнє дослідження є ще одним розвінчанням міфу про те, що нам потрібно спати рівно вісім годин на добу", - сказав він.

Тобто більшості людей потрібно десь від семи до дев’яти годин щоночі, але завжди є виключення.

Дослідження також вивчало переваги довшого сну у вихідні дні (також відомого як компенсаційний сон), причому було виявлено переваги лише за 1,28 години в ліжку.

У деяких випадках додатковий сон асоціювався зі зниженням ризику розвитку серцевих захворювань.

Достатній компенсаційний сон пов’язаний із меншим ризиком серцевих захворювань. Цей зв’язок стає ще більш помітним серед людей, які регулярно недосипають у будні.

Це означає, що тим, хто не висипається протягом робочого тижня, буде корисно надолужити кількість годин сну у вихідні. Хоча сон може допомогти зменшити чиїсь ризики серцевих захворювань, не всі можуть це зробити, а іншим важко повністю заснути.