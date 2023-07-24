"І що, що війна?!" У Білій Церкві фанати російської попси побили людей, які зробили їм зауваження
У Білій Церкві під Києвом сталася бійка між водієм авто та мешканцями сусідніх будинків. Конфлікт виник через те, що чоловік під час війни в Україні увімкнув російську музику.
Про подробиці інциденту сказав учасник події Вадим Могоріт у Facebook.
Подробиці скандальної бійки
Конфлікт розпочався 21 липня у Білій Церкві після зауваження водію "Mercedes" щодо недоцільності російської музики, коли на фронті українські бійці відстоюють право України на існування.
Обережно, на відео є ненормативна лексика.
Вадим Могоріт зробив зауваження любителю російської музики, за що його потім побили. Його кум після удару в голову знепритомнів, а кумі, що закривала собою чоловіка, зламали руку. Бити Вадима продовжували і за поліції.
"Ну й що, що війна?" - кричав один із любителів російської попси.
Чоловіки, які били Вадима (фото: facebook.com/vadim.mogorit)
"Били сильно і нещадно, відео надали свідки та допомогли зупинити цю зграю, за що їм дуже дякую. Патрульна поліція була явно знайома з кількома нападниками, то мене били навіть у присутності патрулів", - повідомив чоловік.
У Вадима струс мозку та численні гематоми на голові та тілі.
"Як виявилося - це нормальна практика для цієї компанії і потерпілі завжди забирають заяву з поліції (їх залякують чи відкуповуються), але це не наш випадок", - резюмував він.
Вадима побили за зауваження любителю російської музики (фото: facebook.com/vadim.mogorit)
Реакція українців на інцидент
У коментарях українці написали, що поліція та СБУ обов'язково має зайнятися цими аматорами всього російського.
- Оце ж козли попалися. Раз поліція там нічого не зробила, то ясно що будуть прикривати й далі. Я так розумію, заява в поліцію є. Потрібно в прокуратуру на поліцію теж написати, їм тоді трохи кисню прикриють.
- Повинне бути адекватне покарання.І вибачення на камеру, щоб місто знало своїх горе героїв.
- Вадим, до СБУ всі ці факти передавай. І до телеграм каналів ( типу уніан, реальна війна, тощо) я думаю швидко цим під..ам пояснять як треба себе вести і куди передати машину.
- Впевнений, що ці покидьки отримають по заслузі! Брате, скорішого видужання тобі!
Нагадаємо, що у Польщі фанати "російського світу" напали на українку із трьома дітьми.