ua ru
Пн, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"І що, що війна?!" У Білій Церкві фанати російської попси побили людей, які зробили їм зауваження

Новость на русском →
Біла Церква, Понеділок 24 липня 2023 13:02
"І що, що війна?!" У Білій Церкві фанати російської попси побили людей, які зробили їм зауваження Під Києвом сталася бійка через російську музику (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

У Білій Церкві під Києвом сталася бійка між водієм авто та мешканцями сусідніх будинків. Конфлікт виник через те, що чоловік під час війни в Україні увімкнув російську музику.

Про подробиці інциденту сказав учасник події Вадим Могоріт у Facebook.

Подробиці скандальної бійки

Конфлікт розпочався 21 липня у Білій Церкві після зауваження водію "Mercedes" щодо недоцільності російської музики, коли на фронті українські бійці відстоюють право України на існування.

Обережно, на відео є ненормативна лексика.


Вадим Могоріт зробив зауваження любителю російської музики, за що його потім побили. Його кум після удару в голову знепритомнів, а кумі, що закривала собою чоловіка, зламали руку. Бити Вадима продовжували і за поліції.

"Ну й що, що війна?" - кричав один із любителів російської попси.

&quot;І що, що війна?!&quot; У Білій Церкві фанати російської попси побили людей, які зробили їм зауваженняЧоловіки, які били Вадима (фото: facebook.com/vadim.mogorit)

"Били сильно і нещадно, відео надали свідки та допомогли зупинити цю зграю, за що їм дуже дякую. Патрульна поліція була явно знайома з кількома нападниками, то мене били навіть у присутності патрулів", - повідомив чоловік.

У Вадима струс мозку та численні гематоми на голові та тілі.

"Як виявилося - це нормальна практика для цієї компанії і потерпілі завжди забирають заяву з поліції (їх залякують чи відкуповуються), але це не наш випадок", - резюмував він.

&quot;І що, що війна?!&quot; У Білій Церкві фанати російської попси побили людей, які зробили їм зауваженняВадима побили за зауваження любителю російської музики (фото: facebook.com/vadim.mogorit)

Реакція українців на інцидент

У коментарях українці написали, що поліція та СБУ обов'язково має зайнятися цими аматорами всього російського.

  • Оце ж козли попалися. Раз поліція там нічого не зробила, то ясно що будуть прикривати й далі. Я так розумію, заява в поліцію є. Потрібно в прокуратуру на поліцію теж написати, їм тоді трохи кисню прикриють.
  • Повинне бути адекватне покарання.І вибачення на камеру, щоб місто знало своїх горе героїв.
  • Вадим, до СБУ всі ці факти передавай. І до телеграм каналів ( типу уніан, реальна війна, тощо) я думаю швидко цим під..ам пояснять як треба себе вести і куди передати машину.
  • Впевнений, що ці покидьки отримають по заслузі! Брате, скорішого видужання тобі!

Нагадаємо, що у Польщі фанати "російського світу" напали на українку із трьома дітьми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ російська музика