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"И что, что война?!" В Белой Церкви фанаты российской попсы избили людей, которые сделали им замечание

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Белая Церковь, Понедельник 24 июля 2023 13:02
"И что, что война?!" В Белой Церкви фанаты российской попсы избили людей, которые сделали им замечание Под Киевом произошла драка из-за российской музыки (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Белой Церкви под Киевом произошла драка между водителем авто и жителями соседних домов. Конфликт возник из-за того, что мужчина во время войны в Украине включил российскую музыку.

О подробностях инцидента сказал участник события Вадим Могорит в Facebook.

Подробности скандальной драки

Конфликт начался 21 июля в Белой Церкви после замечания водителю "Mercedes" о нецелесообразности российской музыки, когда на фронте украинские бойцы отстаивают право Украины на существование.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.


Вадим Могорит сделал замечание любителю российской музыки, за что его потом избили. Его кум после удара в голову потерял сознание, а куме, закрывавшая собой мужчину, сломали руку. Бить Вадима продолжали и при полиции.

"Ну и что, что война?", - кричал один из любителей российской музыки.

&quot;И что, что война?!&quot; В Белой Церкви фанаты российской попсы избили людей, которые сделали им замечаниеМужчины, которые избивали Вадима (фото: facebook.com/vadim.mogorit)

"Били сильно и беспощадно, видео предоставили свидетели и помогли остановить эту стаю, за что им большое спасибо. Патрульная полиция была явно знакома с несколькими нападающими, так меня избивали даже в присутствии патрулей", - сообщил мужчина.

У Вадима сотрясение мозга и многочисленные гематомы на голове и теле.

"Как оказалось - это нормальная практика для этой компании и потерпевшие всегда забирают заявление из полиции (их запугивают или откупаются), но это не наш случай", - резюмировал он.

&quot;И что, что война?!&quot; В Белой Церкви фанаты российской попсы избили людей, которые сделали им замечаниеВадима избили за замечание любителю российской музыки (фото: facebook.com/vadim.mogorit)

Реакция украинцев на инцидент

В комментариях украинцы написали, что полиция и СБУ обязательно должна заняться этими любителями всего российского.

  • Оце ж козли попалися. Раз поліція там нічого не зробила, то ясно що будуть прикривати й далі. Я так розумію, заява в поліцію є. Потрібно в прокуратуру на поліцію теж написати, їм тоді трохи кисню прикриють.
  • Повинне бути адекватне покарання.І вибачення на камеру, щоб місто знало своїх горе героїв.
  • Вадим, до СБУ всі ці факти передавай. І до телеграм каналів ( типу уніан, реальна війна, тощо) я думаю швидко цим під..ам пояснять як треба себе вести і куди передати машину.
  • Впевнений, що ці покидьки отримають по заслузі! Брате, скорішого видужання тобі!

Напомним, что в Польше фанаты "русского мира" напали на украинку с тремя детьми.

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Киев російська музика