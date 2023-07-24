"И что, что война?!" В Белой Церкви фанаты российской попсы избили людей, которые сделали им замечание

В Белой Церкви под Киевом произошла драка между водителем авто и жителями соседних домов. Конфликт возник из-за того, что мужчина во время войны в Украине включил российскую музыку.

О подробностях инцидента сказал участник события Вадим Могорит в Facebook.

Подробности скандальной драки

Конфликт начался 21 июля в Белой Церкви после замечания водителю "Mercedes" о нецелесообразности российской музыки, когда на фронте украинские бойцы отстаивают право Украины на существование.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.



Вадим Могорит сделал замечание любителю российской музыки, за что его потом избили. Его кум после удара в голову потерял сознание, а куме, закрывавшая собой мужчину, сломали руку. Бить Вадима продолжали и при полиции.

"Ну и что, что война?", - кричал один из любителей российской музыки.

Мужчины, которые избивали Вадима (фото: facebook.com/vadim.mogorit)

"Били сильно и беспощадно, видео предоставили свидетели и помогли остановить эту стаю, за что им большое спасибо. Патрульная полиция была явно знакома с несколькими нападающими, так меня избивали даже в присутствии патрулей", - сообщил мужчина.

У Вадима сотрясение мозга и многочисленные гематомы на голове и теле.

"Как оказалось - это нормальная практика для этой компании и потерпевшие всегда забирают заявление из полиции (их запугивают или откупаются), но это не наш случай", - резюмировал он.

Вадима избили за замечание любителю российской музыки (фото: facebook.com/vadim.mogorit)

Реакция украинцев на инцидент

В комментариях украинцы написали, что полиция и СБУ обязательно должна заняться этими любителями всего российского.